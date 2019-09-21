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ATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci gününde “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu düzenlendi.Resepsiyonun açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin en kapsamlı "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin yüksek bir katılımla gerçekleştiğine dikkati çekerek, zirvenin gerçekleştirilmesinde Ankara’daki Büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu söyledi.Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerin “Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı”nda stant açtığını dile getiren Baran, "Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istiyoruz.

ATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci gününde “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu düzenlendi.
Resepsiyonun açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin en kapsamlı "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin yüksek bir katılımla gerçekleştiğine dikkati çekerek, zirvenin gerçekleştirilmesinde Ankara’daki Büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu söyledi.
Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerin “Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı”nda stant açtığını dile getiren Baran, "Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istiyoruz. Zirveyi düzenlerken öncelikli olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığı sağladığımızı düşünüyorum. Yöresel ürünlerimizin ekonomik değer haline dönüştürülmesi uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun önemli bir parçası ise Ankara’mızın ekonominin de başkenti haline dönüşmesi" dedi.

"Markalaşma tarladaki ürünlerin değerini artıracak"
Coğrafi işaret tescili ve markalaşma ile tarladaki ürünlerin değerinin artacağını, ATO olarak yeni iş alanları açılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Baran, "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Türkiye’nin yöresel ve geleneksel ürünleri bu pazardan hak ettiği payı alacak. Katma değer ve istihdam yaratan, üretici gelirlerini yükselten coğrafi işaret, tarımsal üretimi teşvik ederek, kırsal nüfusu yerinde tutuyor. Unutmayalım ki bereketli Anadolu toprakları, yerel değerleriyle herkesi kucaklayacak kudrette. Bugün Ankara Ticaret Odası, çok önemli bir adım attı” diye konuştu.
Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı’nda stant açan Avusturya, Ekvator, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya ve Tanzanya Büyükelçiliklerine teşekkürlerini ileten Baran, Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Avusturya Ticaret Ataşesi Christian Maier, Ekvador Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nodar Komakhidze, İtalya Ankara Büyükelçiliği Kültür Birimi Yöneticisi Rocco Palma’ya coğrafi işaretli ürünler konusundaki katkıları nedeniyle birer plaket takdim etti.
Resepsiyona, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özcan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri, Türkiye’deki oda ve borsaların başkanları, ATO Yönetim Kurulu, Komite ve Meclis üyeleri de katıldı.

ATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu

ATO’dan “Anadolu’dan Dünyaya” resepsiyonu

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