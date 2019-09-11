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ATO'dan coğrafi işaretli ürün atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Coğrafi işaretli ürünlerin vatandaşa 12 ay boyunca satılabilmesi için gerekli alanla ilgili çalışmamız var"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Coğrafi işaretli ürünlerin vatandaşa 12 ay boyunca satılabilmesi için gerekli alanla ilgili çalışmamız var." dedi.

Baran, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda düzenlenen, 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ürünlerdeki işaretlerin onların kalitesine standart getirdiğini söyledi.

Zirvenin 19-21 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO'nun organizasyonuyla düzenleneceğini belirten Baran, tescilli ürünlerin vatandaşa 12 ay boyunca satılabilmesi için gerekli alanla ilgili çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Baran, işaretin ürünün satıcısına pazarlama gücü verdiğine dikkati çekerek, "Coğrafi işaret, katma değer üretiyor, istihdama ve ihracata katkı sağlıyor ve en çok önemsediğimiz köyden kente göçü önlüyor." diye konuştu.

Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Agat taşı, Kalecik karası üzümü, Gölbaşı sevgi çiçeği, Nallıhan iğne oyası ve örtmesinin coğrafi işaret olarak tescil edildiğini hatırlatan Baran, şöyle dedi:

"ATO önderliğinde tescil alınan Ankara tava, döner, simit ve erkeç pastırması ürünlerimiz oldu. Ankara'nın müracaatta bekleyen ürünleri şu an Ankara keçisi oğlağı eti, Ankara tiftiği, Beypazarı'nın 60 kat baklavası, cevizli sucuğu ve kapaması."

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilen 3 ürünü bulunduğuna işaret eden Baran, "AB'den tescil için 15 ürün sıra bekliyor. Bunlardan bazıları, Afyon'dan sucuk ve pastırma, Kayseri'den mantı, sucuk ve pastırma, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı, Milas zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Gaziantep lahmacunu, İnegöl köftesi bir de Taşköprü sarımsağı." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli ürünlerin ülkelerin ekonomilerine katkısına değinen Baran, Türkiye'nin tescilli 436 ürününün 4'te birinin AB'den tescil alması halinde ülke ekonomisine katkısının 20 milyar dolar olacağını dile getirdi.

Baran, bu ürünleri Ankara'da toplayarak tüm dünyaya pazarlamak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ekonomi hamlesine ATO da katkı sağlasın, bu ürünlerle onları kıymetlendirerek ülke ekonomisine önemli bir kıymet sağlasın istiyoruz. Birlikten kuvvet doğacağını biliyor ve konuyla ilgilenen tüm kesimlerle ortak hareket etme arzumuzu bir kez daha dile getiriyoruz."

Baran, konuşmasının ardından döner keserek basın mensuplarına ikram etti. Ankara keçisini seven Baran, seğmenlerin Ankara oyunlarına da eşlik etti.

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2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ato Gürsel Baran

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