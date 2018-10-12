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Atölye Modern'de "Çağdaş Sanatı Anlamak" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

Seminerde "Kavram Olarak Çağdaş Sanat", "Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri", "Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam" ve "Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller" dersleri yapılacak

İSTANBUL (AA) - Sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersin yer alacağı "Çağdaş Sanatı Anlamak" adlı tek günlük seminer programı Atölye Modern'de yapılacak.

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern'in sonbahar programında yer alan seminerde, "Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?", "Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değişimin sanata etkileri nasıl olmuştur?" sorularına yanıtlar aranacak.

Seminerde, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değinilecek.

Tematik başlıklarla oluşturulan programda her bir dersin yönetimi, alanında uzman sanat tarihçileri, küratörler ve sosyologlarca yapılacak.

"Çağdaş Sanatı Anlamak" seminerinde "Kavram Olarak Çağdaş Sanat" ve "Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri" Nusret Polat, "Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam" Fırat Arapoğlu, "Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller" dersi ise Osman Erden ile gerçekleştirilecek.

Seminerde katılımcılar, günümüz sanat ortamını etkileyen önemli bienaller, sanat fuarları, müzeler, müzayedeler gibi kurumlar, küratörler üzerinden de kişisel yaklaşımlar ve oluşumlar hakkında bilgiler edinecek.

Cumartesi günleri gerçekleştirilen tek günlük "Çağdaş Sanatı Anlamak" semineri, Atölye Modern sonbahar dönemi boyunca belirli tarihlerde yinelenecek.

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Atölye Modern Çağdaş Sanatı Anlamak Istanbul Modern

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