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Atölye Modern'den yeni seminer programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul Modern'in atölye ve seminer programı Atölye Modern, "Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri" başlığı altında 6 yeni seminer programı başlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, "Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri" başlığı altında 6 yeni seminer programını sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Modern açıklamasına göre, Atölye Modern, sonbahar 2019 döneminde katılımcılarına 6 çağdaş sanatçının yönetiminde düzenlenen "Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri" adlı seminer programını hazırladı.

Program, 1980’den günümüze Türkiye’de çağdaş sanat ortamını, sanat çalışmalarını ve sanatsal yaratıları ortaya çıkaran dinamikleri sanatçıların gözünden altı farklı seminer temasıyla işliyor.

Çağdaş sanatçılarla birlikte yürütülen program, Türkiye’de çağdaş sanat ortamına, üretim biçimlerine, çağdaş sanatta malzeme çeşitliliğine, temel kavramlara ve biçimsel izdüşümlerine, sanatı izleme biçimlerine, sanat teknolojilerine ve uygulama alanlarındaki çeşitliliğe uzanarak Türkiye’de çağdaş sanat üzerine zengin bir okuma önerisi sunuyor.

- 6 sanatçı, 6 seminer

Programda, "Murat Germen ile Sanatsal Bir üretim Biçimi Olarak Mekan", "Prof. Dr. Ferhat Özgür ile Türkiye’de Çağdaş Sanatın Dinamikleri", "Bager Akbay ile Türkiye’de Yeni Medya Sanatı mı Günümüz Sanatı mı?", "Antonio Cosentino ile Türkiye’de Çağdaş Sanatta Malzeme Çeşitliliği", "Doç. Dr. Zeynep Günsür ile Türkiye’de Beden ve Hareket Üzerine Yenilikçi İfadeler" ve "Prof. Dr. Alper Maral ile Türkiye’de Çağdaş Sanatta Duysal Tasarım ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar" başlıklı seminerler yer alıyor.

Seminer takvimi ve bilgi için İstanbul Modern'in www.istanbulmodern.org adresinden bilgi alınabiliyor.

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