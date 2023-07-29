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Atölyede korkutan patlama! Sokak savaş alanına döndü

29.07.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korkutan bir patlama olayı yaşandı. Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı. Patlamanın ardından işyeri ve bulunduğu sokak savaş alanına döndü. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamanın etkisiyle işyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. İşte detaylar...

Atölyede korkutan patlama! Sokak savaş alanına döndü

Yürekleri ağza getiren olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi. İş yerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı.

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2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İş yeri ve bulunduğu sokak savaş alanına döndü. Olay sonucu iş yerinde çalışan Muhammed Ali Şen (26) ve ağabeyi Talha Şen (28) hafif şekilde yaralandı.

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2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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patlama Bursa

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