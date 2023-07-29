Atölyede korkutan patlama! Sokak savaş alanına döndü

Yürekleri ağza getiren olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi. İş yerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İş yeri ve bulunduğu sokak savaş alanına döndü. Olay sonucu iş yerinde çalışan Muhammed Ali Şen (26) ve ağabeyi Talha Şen (28) hafif şekilde yaralandı.

2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

