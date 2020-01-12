HABER
  4. Atölyesinde arazi aracı yapıyor

Atölyesinde arazi aracı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oturan Arif Banabak (75), evinin alt katındaki atölyede bir kısmını topladığı, bir kısmını da satın aldığı parçalarla kendi ustalığını kullanarak arazi aracı yapıyor.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oturan Arif Banabak (75), evinin alt katındaki atölyede bir kısmını topladığı, bir kısmını da satın aldığı parçalarla kendi ustalığını kullanarak arazi aracı yapıyor. Banabak, iskelet bölümünü oluşturduğu aracın 6 ay sonra tamamlanacağını söyledi.
Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 3 katlı evinin giriş katında bulunan garajı atölye olarak kullanan Arif Banabak, arızalı ya da hurda durumunda olan araçlardan topladığı parçalarla kendi tasarladığı arazi aracını yapıyor. Baba mesleği olan oto tamirciliğiyle çok küçük yaşlarda tanıştığını ifade eden Banabak, 2 aydır uğraştığı aracın gövde ve motor kısmının tamamlandığını ifade ederek, arazi aracının yaklaşık 6 ay sonra yollara çıkabileceğini söyledi.
Emekli olan, bir dönem mesleği olan bu işi şu an hobi amaçlı devam ettirdiğini söyleyen Banabak, "Bu iş benim baba mesleğim. Çocukluğumdan beri babamın yanında oto tamirciliğinin içinde yetiştim. 75 yaşındayım, şimdi burada hobi amaçlı çalışıyorum. Para kazanmak gibi herhangi bir amacım yok bu yaştan sonra. Torunum için yapmaya başladım bu aracı. Sıfırdan toplamaya başladım. Kaportasını, çamurluğunu, motorunu, frenini, diferansiyelini hep kendi tornamda yaptım. Yıllardır benim hobim ve mesleğim bu. Yaptığım arabaların büyük bir bölümünü sattım. Bana ülkenin birçok farklı yerinden siparişler geliyor. Ankara'dan bir müşterime bir araç yapmıştım en son. Şu an hobi amaçlı yapıyorum" dedi.
'ÇOK ZOR VE ÇOK ZEVKLİ BİR İŞ'
İşini çok sevdiğini ifade eden Banabak, "Kazalı ya da hurdaya çıkan araçlar bana geldiği zaman aracı söküp işime yarayacak parçaları alıyorum, temizledikten sonra hangisinin işime yarayıp yaramayacağını kontrol ediyorum. Parça tespitlerini yaptıktan sonra eksik parçalar varsa elimden geldiğince kendi atölyemdeki tezgahımda yapıyorum. Atölyemde bazen tornacılık yapıyorum, bazen kaportacılık yapıyorum, bazen mekanik işleriyle uğraşıyorum, aracımda ne eksikse o işin çalışanı oluyorum. İyi bir aracı tasarlayıp yeniden yapmak için yaklaşık olarak 6-8 aya ihtiyaç duyuyorum. Çünkü çok uğraş isteyen bir iş, aceleye getiremezsin. Yapacaksan özenle çok güzel bir şey yapacaksın ki sen de mutlu olacaksın, aracı satın alan da mutlu olacak yoksa bu iş olmaz. Asla hatayı kabul etmeyen bir iş çok zor ama çok da zevkli bir iş. Ben 75 yaşındayım hala sıkılmadım, hala uğraşmaya devam ediyorum."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
İYİ Partili başkandan devlete çağrı: Develere talibimİYİ Partili başkandan devlete çağrı: Develere talibim
Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyorGündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Libya'da ateşkes başladı

Libya'da ateşkes başladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

İYİ Partili başkandan devlete çağrı: Develere talibim

Oltu Çayı'nda vatandaşları tedirgin eden olay

Vatandaşları tedirgin eden olay: İlk kez şahit oldum

Okullar ne zaman tatil olacak 2020? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Ellerini ve kollarını ısırıyor! Aile çareyi bebek bezi bağlamakla buldu

Bir babanın acı feryadı: Çocuğumu kurtarın

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (12 Ocak hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Datça'da baharın müjdecileri anemonlar açtı

Baharın müjdecileri kendini gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.