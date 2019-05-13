HABER

Atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında süs eşyası üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 00:08 | Son Güncelleme

ÇORUM’da bir çocuk annesi Yeliz Ünal (38), atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında hediyelik süs eşyaları yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.  Kentte, Kale Mahallesi'nde bir apartmanda eşi ve bir çocuğuyla yaşayan Yeliz Ünal'ın hediyelik süs eşyaları ilgi görüyor.

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir çocuk annesi Yeliz Ünal (38), atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında hediyelik süs eşyaları yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kentte, Kale Mahallesi'nde bir apartmanda eşi ve bir çocuğuyla yaşayan Yeliz Ünal'ın hediyelik süs eşyaları ilgi görüyor. Artan siparişler üzerine evine ait bir odayı kendisine atölye yaparak çalışmalarını geliştiren Ünal, hobisini işe dönüştürdü. Ünal, evinde ürettiği el emeği göz nuru süs eşyalarından elde ettiği gelirle de aile ekonomisine katkı sağladığı söyledi. Ünal, "Eşim öğretmen ve aldığı maaş ortada bende eşime katkıda bulunmak için sipariş aldığım süs eşyalarını satarak katkıda bulunuyorum. İşe girmek için pek çok sınava girdim. Ancak, işe yerleşemedim. Bende bu işi yapmaya karar verdim. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım isten zevk alıyorum. Evimizde, ofisimizde hatta arabamızda bile koyabileceğiniz el emeği göz nuru süs eşyaları üretiyorum. Yaptığım iş basit gibi gözükse de, büyük uğraş veriyorum" dedi.

ANNELER GÜNÜNDE ÇALIŞIYORUM

Evinin bir odasını ve balkonu atölye olarak kullandığını da belirten Ünal, "Ben bir anneyim ve bugünde anneler günü, anneler gününde bile çalışıyorum. Çünkü, hem aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Hem de çocuğumun geleceği için birikim yapıyorum" diye konuştu.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlediRize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi
Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.