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Atölyeye giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi'ndeki bir torna atölyesine yılan girdi. Sabah işe gelen işçiler, torna makinesinin altındaki yılanı fark edip, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğal ortamına salınırken, atölyedeki işçiler de rahat nefes aldı.

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