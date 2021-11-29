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Atom bombasından daha güçlü! Dünya'ya doğru geliyor

29.11.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) asteroid izleyicisine göre, 2018 AH olarak bilinen ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olan büyük bir asteroit Aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yaklaşacak. Bu asteroid, eğer Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olabilir.

Atom bombasından daha güçlü! Dünya'ya doğru geliyor

2018 AH olarak bilinen ve Washington Anıtı büyüklüğünde olduğu söylenen bu asteroidin yaklaşık 190 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve verilere göre 27 Aralık'ta Dünya'nın yakınından geçecek.

The Jerusalem Post'un haberine göre, asteroidin 4,5 milyon kilometreden fazla bir mesafeden geçmesi bekleniyor. Ancak 2018 AH, Dünya'ya daha önce "selam verdi". Hem de çok daha yakın bir mesafeden.

2018'DE FARK EDİLMEDİ

Takvimler 2018'i gösterdiğinde, 2018 AH, Dünya'dan Ay'a olan mesafenin dörtte üçü olan 296.758 km'lik bir mesafede gezegenimizin yanından uçtu. Ancak loşluğu nedeniyle fark edilmedi ve bu nedenle bilim insanları onun geldiğini görmediler.

O zamandan bu yana, bu büyüklükteki hiçbir asteroit Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı.

2018 AH BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ASTEROİD DÜNYA'YA ÇARPARSA NE OLUR?

Normalde, boyut genellikle değiştiği için doğru bir şekilde tahmin yapmak zor olabilir. Ancak bu durumda, gökbilimciler bunun tam olarak ne kadar yıkıcı olacağına dair çok iyi bir fikre sahipler. Bunun nedeni, buna benzer bir şeyin daha önce olmuş olması.

Gezegene en son büyük bir asteroit çarptığında yıl 2013'tü. O yılda Rusya'da 17 metrelik bir asteroit atmosferde parçalandı.

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Ancak 2018 AH büyüklüğündeki bir asteroidin son çarpması, 1908'de Rusya'daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşen, Tunguska olayı olarak bilinen olaydı. Bu olaydaki asteroidin daha küçük olmasa da 2018 AH ile aynı boyutta olduğuna inanılıyor.

TUNGUSKA OLAYI NASIL YAŞANDI?

Asteroid, Tunguska Nehri'nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama yaşandı ve binlerce kilometre boyunca geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima üzerinde patlatılan yaklaşık 15 kilotonluk atom bombası "Küçük Çocuk"tan 800 kat daha güçlü ve Nagazaki'ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk "Şişman Adam"dan 600 kat daha güçlü yaptı.

BENZER BİR SON YAŞANABİLİR

2018 AH Dünya'ya çarparsa, benzer bir etkiye neden olabilir. NASA'ya göre, 140 metre çapında veya daha büyük herhangi bir asteroit, Dünya'ya çarpması durumunda potansiyel olarak feci bir etkiye sahip olabilir.

NASA TARİHE GEÇECEK DART GÖREVİNİ BAŞLATTI

NASA ise geçtiğimiz günlerde bir astroide çarparak yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmek üzere DART görevini başlatmıştı. Başlatılan görevin hedefi ise Dünya'yı olası bir gök taşı felaketinden korumak.

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Başarılı olması halinde insanlığın güneş sisteminde yer alan bir cismin dinamiklerini gözlemlenebilir bir şekilde değiştirdiği ilk deneysel çalışma olarak tarihe geçecek olan DART’ın, aynı zamanda ilk gezegen savunma görevi olduğu ifade ediliyor.

2018 AH DÜNYA'YA ÇARPACAK MI?

Habere göre ise asteroidin Dünya'ya çarpması pek olası değil. Fakat yörüngesinde bir değişiklik olursa, çok ciddi sonuçlarla karşılaşabiliriz.

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