Atom Enerjisi Ajansından tarafsızlık açıklaması

Ajansın tüm korunma tedbirlerini mevcut bilgileri kullanarak, yüzeysel verilere itibar edilmeden aldığını belirten Amano, "Belirlenmiş koruma önlemleri doğrultusunda, üçüncü taraflar da dahil olmak üzere elde edilen tüm bilgiler, Ajansın kendi uzmanlığına dayanan bağımsız bir değerlendirmeye ulaşmak için mevcut diğer bilgilerle birlikte titiz bir incelemeye tabi tutulur ve değerlendirilir. Ajansın bu türden herhangi bir bilgiyle ilgili konuları kamuya açık olarak tartışması gibi bir yöntemi bulunmamaktadır." görüşünü savundu.

Amano, ajansın koruma programlarına ilişkin yükümlülük ve haklarının ülkelerle yapılmış kapsamlı güvenlik anlaşmaları ve ek protokollerin yanı sıra UAEA Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı kararlar doğrultusunda yerine getirildiğinine dikkati çekti.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Amano’nun kurumun çalışma prensipleri, uluslararası kurumlar ve üçüncü ülkelere karşı sorumluluklarına ilişkin görüşleri paylaşıldı.

VİYANA (AA) – Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukia Amano, nükleer doğrulma ile ilişkili çalışmalarının daima tarafız, olgusal ve profesyonel olması gerektiği belirtti.

Amano, "Ajansın nükleer doğrulama ile ilgili çalışmaları daima tarafsız, olgusal ve profesyonel olmalıdır. Güvenilirliği sağlamak için Ajansın doğrulama faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili bağımsızlığı büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ajansın İran'daki doğrulama faaliyetlerine de değinen Amano, bu ülkeye yönelik kurumun doğrulama faaliyetlerinin nükleer anlaşma ve ek protokol çerçevesinde yürütüldüğünü yineledi.

Amano, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde ajansın İran’ın nükleerle ilişkili taahhütlerini doğrulama ve izlemeyi sürdüreceğini kaydederek, bu programın BMGK ve UAEA Genel Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

İran’ın nükleer faaliyetleri ve beyan edilmemiş nükleer malzemenin bulunmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Amano, bu ülke ile yapılan ek protokol kapsamında, ihtiyaç halinde müfettişlerin istedikleri yerleri kontrol edebildiklerini vurguladı.

