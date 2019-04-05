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'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da görevdeyken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve çalışkanlığı nedeniyle mahallelinin 'atom karınca' diye hitap ettiği Yenigöl Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen'in eşi Sema Özen (46), aday olup muhtar seçildi.

'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da görevdeyken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve çalışkanlığı nedeniyle mahallelinin 'atom karınca' diye hitap ettiği Yenigöl Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen'in eşi Sema Özen (46), aday olup muhtar seçildi. Özen, seçimden sonra eşinin mezarını ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'ndeki sandıktan, mahallenin ilk kadın muhtar adayı Sema Özen zaferle çıktı. En yakın rakibine 140 oy fark atan Özen'i muhtarlığa götüren yolculuk ise eşinin vefatıyla başladı. 2014-2019 döneminde seçimi kazanarak muhtar olan Mehmet Özen, 2017 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Özen'in vefatının ardından muhtarlığı 1'inci aza Muhittin Gök sürdürdü. 2 çocuğuyla yaşamını sürdüren Sema Özen ise bu sürede çalışıp çocuklarına bakabileceği iş arayışına girişti. Mahallelinin isteği üzerine seçime kısa süre kala muhtarlık için aday olmaya karar veren Sema Özen, yakınlarından da büyük destek gördü.
EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Geçen Pazar günü 1057 seçmenin bulunduğu Yenigöl Mahallesi'nde 1'inci aza Muhittin Gök'ün karşısına aday olarak çıkan Sema Özen'e, sandıktan 537 oy çıktı. Gök'ü 140 oy farkla geçen Özen, sandıktan zaferle çıkarak mahallenin muhtarı oldu. Eşi Mehmet Özen'in projelerini devam ettirmek için muhtar adayı olduğunu belirten Sema Özen, ilk iş olarak eşinin kabrini ziyaret etti.
İLK İCRAATI MUHTARLIK EVİNİ GETİRTMEK
Çok çalışkan olmasından dolayı mahallelinin eşine 'atom karınca' diye hitap ettiğini anlatan Sema Özen, imar sorununa rağmen eşinin birçok projeye imza attığını, mahalleyi marka haline getirdiğini anlattı. Eşinin vefatının ardından mahalleye yaptırılan parka mahallelinin de isteği üzerine eşinin adının verildiğini kaydeden Sema Özen, “Eşimin ölümü bizim için yıkım oldu. Çocuklarım için ayakta olmam lazımdı. Mahallenin de desteğiyle muhtar olmaya karar verdim. İlk projem muhtar evini evin önüne getireceğim. Muhtar evi gelirse sanki eşim evime gelmiş olacak. Biz de atom karınca gibi çalışacağız" dedi.

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'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu'Atom karınca' muhtar ölünce koltuğun yeni sahibi karısı oldu

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