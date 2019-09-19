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"Atonal 9 Solo" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

"Atonal 9 Solo" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından ​merhum Emin Barın'​ın uzun yıllar atölye ve cilt evi olarak kullandığı Barın Han, "Atonal 9 Solo" sergisiyle açılış yaptı.

Sergi, Çemberlitaş'taki 6 katlı Barın Han'da, "16. İstanbul Bienali" paralel etkinliği kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Geçmiş ve bugün arasında bağ kurmayı amaçlayan "Atonal 9 Solo" sergisi, 9 sanatçının solo çalışmalarından oluşuyor.

Küratörlüğünü Bengü Gün'ün üstendiği sergide, Eda Soylu, Cins,​ Emre Zeytinoğlu, ​​Fulya Çetin,​​ İrfan Önürmen, ​​Merve Denizci,​​ Metin Ünsal, ​​Numan Okutan ​ve ​Rafet Arslan'ın eserleri yer alıyor.

Bengü Gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanı ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ve burada ilk sergiyi yapacak olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

"Atonal 9 Solo" sergisinin Emin Barın'ın geçmişi, bugünü ve geleceği barındırmakla ilgili yaklaşımı ve gençlere olan desteğinden çıktığına değinen Gün, "Binanın korunuyor olması ve nesilden nesile sanatçıların burada yer alması, bizim için çok önemli. Sergi içerisinde 9 solo sergi göreceksiniz. Aslında bütün sanatçılar, ideal olarak düşündüğümüz dünyanın ne kadar ideal olduğuna ya da ideal değilse bununla nasıl başa çıkılması gerektiğine dair çözümlerini bizimle paylaşacaklar. Bir bütün olarak da sergiyi gezebilirsiniz, tek tek her sanatçının öznel işlerini bu sergide görmeniz de mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Sergide, çağdaş sanat eserlerinin yanında Emin Barın'ın çalışma odası, çalıştığı kalemler, mürekkepler, hokkalar ile kişisel çalışmaları ve eskizlerden örnekler bulunuyor.

Barın tarafından 50 yılı aşkın süre kullanılan ve geçen yıl restorasyona alınan mekan, bundan sonra da çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Sergi, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
16. İstanbul Bienali "Atonal 9 Solo" Emin Barın

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