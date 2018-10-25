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Atopik egzamaya karşı 9 etkili öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Son yıllarda en sık rastlanılan hastalıklar arasında başlarda yer alan egzama sorunu soğuk havalarda yaygınlaşıyor. Egzama tedavisi için tetikleyici faktörlerin bilinmesi gerektiğini söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş, egzama nasıl geçer sorusunu, hastalığı tetikleyici faktörlerden uzaklaşmak gerektiğine vurgu yaparak cevaplıyor. Astım riskini 2-3 kat artırdığı bilinen atopik egzama için en etkili tedavi nasıl olur? İşte detaylar...

Atopik egzamaya karşı 9 etkili öneri

Günümüzde sık rastlanan cilt hastalıklarının başında egzamalar geliyor. Değişik tipleri olan egzamaların bazı türleri soğuk havalarda yaygınlaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş, bazen günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli seyir gösterebilen bu hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Serap Utaş, son yıllarda sıklığı giderek artan atopik egzamayı tetikleyen başlıca nedenleri ve alınabilecek önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kimi zaman bir saç boyası, kimi zaman deterjan, kimi zaman stres kimi zaman da soğuk hava... Önemli bir cilt hastalığı olan egzamayı tetikleyen etkenlerden sadece birkaçı… Günümüzde gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda sık rastlanan cilt hastalıklarının başında gelen ve sinirsel egzama, temas egzaması, atopik egzama (atopik dermatit) gibi farklı çeşitleri olan egzamalar, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş, “Egzamadan korunmada ve hastalığın tedavisinde, tetikleyici faktörlerin bilinmesi ve bunlardan sakınılması çok büyük önem taşıyor” diyor. Çocuklarda okul başarısının azalmasına da yol açan atopik dermatitin özsaygı ve özgüven eksikliğine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Serap Utaş, son yıllarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sendromu ile atopik dermatit birlikteliğinin de dikkat çektiğini vurguluyor.

ASTIM RİSKİNİ 2-3 KAT ARTIRIYOR

Genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi kaynaklı faktörlerin yol açtığı atopik egzamada; enfeksiyonlar, kaşıntı, ciltte kuruma ve döküntüler, uyku bozuklukları derken hastalık süreci hem çocuklarda hem de ebeveynlerde ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Son yıllarda özellikle çocuklarda görülme sıklığı artan bu kuru ve kaşıntılı deri hastalığı, gelişmiş ülkelerde her 100 çocuktan 20’sini etkiliyor. Bebeklerde 2-3. aydan itibaren yanaklarda kaşıntılı, sulantılı, kepekli ve kırmızı egzama plakları görülüyor. Çocukluk çağında egzamanın diz ve dirsek çukurlarında belirgin olduğunu, sürekli kaşımaya bağlı derinin kalın ve kaba bir hal aldığını belirten Prof. Dr. Serap Utaş, erişkinlerde belirtilerin el egzaması, göz kapağı egzaması veya meme başı egzaması şeklinde de görülebileceğini söylüyor. Egzamalı çocuklarda daha sonraki yıllarda astım ve alerjik rinit gelişim riskinin 2-3 kat arttığını vurgulayan Prof. Dr. Serap Utaş alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor:

EN ETKİLİ TEDAVİ TETİKLEYİCİDEN KAÇINMAK!

Tetikleyen etkenlerden uzak durun.
Banyoyu ılık suyla yapın.
Banyo süresinin 5-10 dakikayı geçmemesine özen gösterin.
Hekiminizin önereceği, deriyi kurutmayan, nemlendirici özelliği olan, parfümsüz yıkama ürünleri kullanın.
Banyodan sonra derinizi havluyla ovalamayın, hafif dokunuşlarla kurulayın.
Cildinize banyo sonrasında kokusuz, koruyucu içermeyen bir nemlendirici uygulayın.
Krem veya nemlendiricileri banyodan hemen sonra uygulayın. Çünkü banyo sonrası uygulanması su kaybına karşı bariyer oluşturuyor ve kaşıntıyı azaltıyor.
Çok sık ve abartılı el yıkamayın.
Kolonya ve ıslak mendili zorunlu olmadıkça kullanmayın.


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egzama atopik egzama

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