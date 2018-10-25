Atopik egzamaya karşı 9 etkili öneri

Günümüzde sık rastlanan cilt hastalıklarının başında egzamalar geliyor. Değişik tipleri olan egzamaların bazı türleri soğuk havalarda yaygınlaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş, bazen günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli seyir gösterebilen bu hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Serap Utaş, son yıllarda sıklığı giderek artan atopik egzamayı tetikleyen başlıca nedenleri ve alınabilecek önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kimi zaman bir saç boyası, kimi zaman deterjan, kimi zaman stres kimi zaman da soğuk hava... Önemli bir cilt hastalığı olan egzamayı tetikleyen etkenlerden sadece birkaçı… Günümüzde gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda sık rastlanan cilt hastalıklarının başında gelen ve sinirsel egzama, temas egzaması, atopik egzama (atopik dermatit) gibi farklı çeşitleri olan egzamalar, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş, “Egzamadan korunmada ve hastalığın tedavisinde, tetikleyici faktörlerin bilinmesi ve bunlardan sakınılması çok büyük önem taşıyor” diyor. Çocuklarda okul başarısının azalmasına da yol açan atopik dermatitin özsaygı ve özgüven eksikliğine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Serap Utaş, son yıllarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sendromu ile atopik dermatit birlikteliğinin de dikkat çektiğini vurguluyor.