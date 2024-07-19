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  4. ATSO Başkanı Ali Bahar'ın acı ölümü! Tekneden düştü, pervanelere çarptı

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın acı ölümü! Tekneden düştü, pervanelere çarptı

19.07.2024 13:33
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden inerken suya düşen ve motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye götürülen ATSO Başkanı Ali Bahar, yaşamını yitirdi. Bahar'ın sevenleri ve yakınları haberi alır almaz Kemer'e gitti.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın acı ölümü! Tekneden düştü, pervanelere çarptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti.

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PERVANE ÇARPMASIYLA...

Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.

AA-20240719-35181754-35181752-ANTALYADA_TEKNE_KAZASI_GECIREN_ATSO_BASKANI_ALI_BAHAR_AGIR_YARALANDI

Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ali Bahar'ın kaza geçirdiği haberinin ardından ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, yakınları ve çok sayıda seveni Kemer’e gitti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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