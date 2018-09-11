HABER

Attan düşen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, attan düşen İbrahim Canbaz (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Attan düşen genç öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, attan düşen İbrahim Canbaz (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dilovası'nda, 2 gün önce arkadaşlarıyla birlikte ata binen İbrahim Canbaz, attan düştü. Ağır yaralanan İbrahim Canbaz, Gebze'de bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Canbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi. İbrahim Canbaz'ın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi bugün Dilovası'nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Sezaryenle doğumdan 27 gün sonra ölen eşi için hukuk mücadelesi başlattıSezaryenle doğumdan 27 gün sonra ölen eşi için hukuk mücadelesi başlattı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandıElazığ'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.