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  4. Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor

19.04.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanada dün Yeşiloba Hipodromunda yapılan 5'inci koşu sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş'un iki ameliyat sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor

Adanada dün Yeşiloba Hipodromunda yapılan 5'inci koşu sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yarışta 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş'un iki ameliyat sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Dün akşam 19.00'da koşulan yarış sırasında gerçekleşen talihsiz olayda 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Dün gece ve bugün iki ayrı operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

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Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın başına geldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yazık olmuş Allah acil şifalar versin inşallah
kim iyi bir işe aracılık ederse,onun o işten bir sevap ve nasibi vardır.kim de kötü bir işe aracılık yaparsa,onun da bundan elbette günahı ve payı olacaktır.Nisa sıuresi 85. ayet.yarıştırmak için at bakan,onu besleyen,yarışlarda koşturan bu vesile ile de insanlara kumar oynatanlar gerçekten büyük yanlış içindedir.aynı şekilde bahis oynatılan yerler ganyan bayileri vs bu işleri yapanlar çok büyük vebal altındadır.Allah böyle diyor bunu kimse reddedemez.ülkemiz maalesef çok kötü ekonomik çöküşte ve insanlar tek kurtuluşu bahis kumar piyango gibi şeylerde arıyor geçmiş olsun inşaallah iyi olur
Allah şifasını versin tez zamanda iyileşir inşallah iyi bir jokey

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