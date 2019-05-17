Attan düşen yaşlı adam öldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde attan düşen 74 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yeşilova köyünde meydana geldi. Bahçesinde iş yapan Mustafa Uçar (74), atıyla geri dönerken dengesini kaybederek attan düştü. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın öldüğü anlaşıldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



