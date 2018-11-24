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Attan düşerek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, mesire alanının yanında bulunan çiftlikte Hanifi Alper (35), attan düşerek yaralandı.

Attan düşerek yaralandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, mesire alanının yanında bulunan çiftlikte Hanifi Alper (35), attan düşerek yaralandı.
Olay, öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Çınarlıdere Mesire Alanı'nda bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte at binen Hanifi Alper bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Alper'in attan düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Başını yere çarpan Hanifi Alper, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Attan düşerek yaralandıAttan düşerek yaralandıAttan düşerek yaralandı

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