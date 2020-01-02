HABER
  4. Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 25 kadın, hem halı dokuyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 25 kadın, hem halı dokuyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ev Dayanışma Vakfı ile İşkur İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursta, 25 kadın çalışıyor. Burada meslek öğrenen kadınlar, günlük 40 TL de ücret alıyor. Her metrekaresinde emek olan halılar ise yaklaşık 3 ayda dokunuyor. 5 dokuma tezgahının bulunduğu atölyede eğitim veren usta öğretici Azize Talay, kursa katılan kadınların psikolojik ve ekonomik olarak rahatladıklarını belirterek, kursun sürekli düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bitlis ve Siirt İl Özel İdaresi'ne teşekkür eden Talay, açıklamasında şöyle konuştu:
“Tatvan Aile Destek Merkezi’ne bağlı olarak Kaymakamımız ve eşinin bize sundukları bu atölyede 25 kişilik kursiyerle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İşkur’dan günlük 40 lirada destek alıyor. Dokumasını yaptığımız halılar Isparta halılarına yakın bir halı. 27-32 kalitesinde dokuyoruz. Motiflerin tamamı ise bizim tasarımımızdır. Yamalı, şal, göbekli ve pazirik desenli halılarımız var. Bu işe 4 Kasım 2019’da başladık. Bu kursumuz bittikten sonra yeni öğrencilerle başlayacağız inşallah. Halılarımızı da satmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle piyasadaki fiyatı neyse araştırarak satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmını en azından buradan karşılamak istiyoruz“ dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Adanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyorAdanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyor
Özge'nin yaşı büyüdükçe yeni protez gerekiyorÖzge'nin yaşı büyüdükçe yeni protez gerekiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı! Eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış

Bu vahşeti anlatmaya kelimeler yetmez! Karısını öldürüp...

Cam kapının kapalı olduğunu fark etmeyince...

Cam kapıyı görmeyince olanlar oldu!

Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliği açıklama yaptı mı? (2 Ocak 2020 perşembe kar tatili haberi)

Eğitime kar engeli! İlçede okullar tatil edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Muş'ta ayağı kırık at için ekipler seferber oldu

Herkes onun için seferber oldu!

İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Komşuda deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.