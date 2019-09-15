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ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı 1'i kadın 2 turist, kiraladıkları arazi aracı ATV ile tura çıktı. Arazi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İranlı turistin kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 2 turist, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. İranlı turistler tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralıATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralıATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralıATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı

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