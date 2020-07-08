MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Yeni mesajları tek tek ifşa etti

ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Yeni mesajları tek tek ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programında esrarengiz Sinop yangınında Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklendi, Müge Anlı bütün mesajları tek tek okudu.

ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Yeni mesajları tek tek ifşa etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişiye hakkında hala bir ize ulaşılmazken geçen hafta FETÖ mesajları programa damga vurmuştu. Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklenirken Müge Anlı yeni çıkan mesajları da tek tek ifşa etti. Yangınla ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialar ise dehşete düşürdü.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-ABKn.jpg

22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde Özkaya ailesinin evi şüpheli bir şekilde kül oldu. Yangında Nurten Özkaya (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği. Esrarengiz yangından olaylar zinciri ise bundan sonra başladı.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-AKXG.jpg

Ahşap evdeki yangından toplanan tam 302 torba delil Adli Tıp kurumuna götürülerek incelenmeye alındı. Adli tıp raporunda ise gelen delilerde birçok materyal rastlandığı ancak insana dair hiç bir ize ulaşılamadığı açıklandı.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-b7ZD.jpg

Yangında kız kardeşi Nurten Özkaya'yı kaybeden Eda Çelik'in programa başvurmasıyla araştırmaya başlanan olayda dikkatler Erdal Özkaya'nın üzerindeydi. Oğlu, eşi ve anneannesinden hiç bir haber alınamayan Erdal Özkaya çelişkili açıklamalarla akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-dVez.jpg

Evde olduğu düşünülen 3 kişi ile ilgili hiç bir ize rastlanmaması üzerine cinayetten kaçırılmaya kadar pek çok ihtimal konuşulmaya başlandı. En büyük ihtimalde ortada olmayan 3 kişinin öldürüldüğü başka yere gömüldüğü daha sonrada evin ateşe verildiği yönünde. Bir diğer iddia ise muhtarlık seçiminden dolayı aileye kin güdüldüğü ve bu evin kundaklandığı ama kemiklerinde bir şekilde bulunmadığını düşünenlerde var.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-gIhS.jpg

En büyük iddia ise kocası öldürdü sonra başka yere götürdü evi yaktı iddiasıydı.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-iJJh.jpg

KEMİKLER YOKUŞTAN KAYMIŞ!

Peki, yangın sırasında evde olan bu 3 kişiye ne oldu? Bu soruya cevap aranırken Erdal Bey’in canlı yayındaki iddiası şoke etti. Erdal Bey’in iddiasına göre yangın sırasında itfaiye tarafında tazyikli sıkılan sular nedeniyle 3 kişiye ait olan kemiklerin evin yokuşundan aşağıya doğru su ve çamurla akıp gitmiş olabileceğine dair. Köy sakinleri ise kayıp 3 kişi ya da kişilerin gömüldükleri yerden çıkartılıp yanan evin olduğu bölgeye atılabileceğini düşünüyorlar.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-kkUF.jpg

CESETLER ANNEANNENİN EVİNDE Mİ?

Bir diğer iddia ise, cesetlerin anneannenin evine gömülüp, üstüne beton atılması. Evin yangından 1 ay sonra duvar dökülen yerden koku gelmesi de komşuları rahatsız etti. Ancak bu kokudan ev sakinleri rahatsız olmadı ve hiç bir açıklama yapmadı.
atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-pe0L.jpg

‘BELKİ SON ÇAYIN OLUR’

Yangın günü yaşananlar ise dikkat çekiciydi. Erdal Özkaya'nın kuzeni Yaşar Yıldırım'ın yangında kaybolan Nurten Özkaya "Nurten bir çay koy belki son çayın olur" demesi ile şüpheleri üzerine çekti.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-t24X.jpg

Erdal Özkaya'nın annesi Şaziye hanım ise gelini Nurten Özkaya'nın hamile olduğunu gelini ile paylaştığını söyledi. Ancak eşinin hamile olduğu hakkında Erdal Özkaya kafa karıştıran açıklamalar yaptı. İddialara göre Erdal bey eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde "Çocuk kimden?" sorusunu sormuş ve kısa bir tartışma yaşanmıştı. Erdal beyin küçükken geçirdiği bir hastalıktan dolayı çocuğu olmadığını ilk çocuğundan kendisinden olmadığı düşünülüyordu.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-vqXT.jpg (1)

FETÖ SUÇLAMALARI DAMGA VURDU!

Sinop'taki yangın ile ilgili şüpheler Erdal Özkaya ve Şaban Özcan üzerine çevrilirken geçen hafta canlı yayında FETÖ suçlaması programa damga vurdu.
Müge Anlı canlı yayında Erdal Özkaya'nın yeğenine attığı mesajı ifşa etti tek tek açıkladı. Mesajda "Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teğmen, Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin." yazdığı ortaya çıktı ve bu yazışmayı Erdal Özkaya canlı yayında kabul etti.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-vqXT.jpg

Geçen hafta canlı yayında Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajları damga vururken canlı yayında yeni mesajlarda çıkmaya devam etti. Müge Anlı yeni çıkan mesajları programda tek tek okudu.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-WnVl.jpg

YENİ MESAJLARI AÇIKLADI!

Erdal Özkaya akrabası Fikriye Özkaya'ya; "Her ne sebepten olursa olsun anam ile bana gözaltı kararı çıkarsa bu kişileri şikayet et. Turgay Uzman Türkeli'nde ölmüş olsa bile şikayet et. Ali Teğmen de dahil terör örgütünde diye şikayet et sonra Müge Anlı ve ekibi işleri çözüyor diye şikayet et." diye mesaj attığı ortaya çıktı.

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-XJnC.jpg

‘KENDİMİ ATEŞE ATARIM’

Erdal Özkaya dün savcılığa ifade verdi. Programa yaptığı açıklamada Erdal bey "Ben kendimi ifade etmeye çalışacağım. Ben kimseye iftira atmadım. İnsan acısıyla her şey yapabiliyor. Hele evlat acısı, eş acısı varsa bunun içinde kendi canını bile hiçe sayarak kendimi ateşe atarım yani ben. Herkesten özür dilerim.”

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-XNHm.jpg

MÜGE ANLI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Müge Anlı ve ekibi çıkan FETÖ mesajlarından sonra suç duyurunda bulundu. Programa katılan Erdal Özkaya pişman olduğunu ve canlı yayına tekrar katılmak istediğini açıkladı. Olay karmaşık hal almaya devam ederken cinayet şüphesi ağır basıyor. Olay ile ilgili araştırma devam ediyor...

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-XSE5.jpg

atv-canli-yayinda-feto-sikayeti-mu-zunH.jpg

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Sözleri ortalığı karıştırdı! 'Rant peşindesiniz'Sözleri ortalığı karıştırdı! 'Rant peşindesiniz'
Eurovision filmi merak konusu olduEurovision filmi merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha kaldı!

Hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha kaldı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Duygu Özaslan kilolu yakalanınca itiraf etti! 'Bulimia nervozaydım'

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Amber Heard kimdir? Amber Heard-Johnny Deep arasındaki dava gündem oldu

Amber Heard kimdir? Amber Heard-Johnny Deep arasındaki dava gündem oldu

Yeşim Salkım’ın sert suçlamaları maske üreticilerini ayağa kaldırdı! Yeşim Salkım kimdir? Kaç yaşındadır?

Sözleri ortalığı karıştırdı! 'Rant peşindesiniz'

Yeşim Salkım gelen tepkilere yanıt verdi! 'Mustafa Kemal Atatürk yazdım diye...'

Tepki yağınca... 'Mustafa Kemal Atatürk yazdım diye...'

Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Kızıyla paylaşımına beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.