ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Yeni mesajları tek tek ifşa etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişiye hakkında hala bir ize ulaşılmazken geçen hafta FETÖ mesajları programa damga vurmuştu. Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklenirken Müge Anlı yeni çıkan mesajları da tek tek ifşa etti. Yangınla ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialar ise dehşete düşürdü. 22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde Özkaya ailesinin evi şüpheli bir şekilde kül oldu. Yangında Nurten Özkaya (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği. Esrarengiz yangından olaylar zinciri ise bundan sonra başladı. Ahşap evdeki yangından toplanan tam 302 torba delil Adli Tıp kurumuna götürülerek incelenmeye alındı. Adli tıp raporunda ise gelen delilerde birçok materyal rastlandığı ancak insana dair hiç bir ize ulaşılamadığı açıklandı. Yangında kız kardeşi Nurten Özkaya'yı kaybeden Eda Çelik'in programa başvurmasıyla araştırmaya başlanan olayda dikkatler Erdal Özkaya'nın üzerindeydi. Oğlu, eşi ve anneannesinden hiç bir haber alınamayan Erdal Özkaya çelişkili açıklamalarla akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Evde olduğu düşünülen 3 kişi ile ilgili hiç bir ize rastlanmaması üzerine cinayetten kaçırılmaya kadar pek çok ihtimal konuşulmaya başlandı. En büyük ihtimalde ortada olmayan 3 kişinin öldürüldüğü başka yere gömüldüğü daha sonrada evin ateşe verildiği yönünde. Bir diğer iddia ise muhtarlık seçiminden dolayı aileye kin güdüldüğü ve bu evin kundaklandığı ama kemiklerinde bir şekilde bulunmadığını düşünenlerde var. En büyük iddia ise kocası öldürdü sonra başka yere götürdü evi yaktı iddiasıydı. KEMİKLER YOKUŞTAN KAYMIŞ! Peki, yangın sırasında evde olan bu 3 kişiye ne oldu? Bu soruya cevap aranırken Erdal Bey’in canlı yayındaki iddiası şoke etti. Erdal Bey’in iddiasına göre yangın sırasında itfaiye tarafında tazyikli sıkılan sular nedeniyle 3 kişiye ait olan kemiklerin evin yokuşundan aşağıya doğru su ve çamurla akıp gitmiş olabileceğine dair. Köy sakinleri ise kayıp 3 kişi ya da kişilerin gömüldükleri yerden çıkartılıp yanan evin olduğu bölgeye atılabileceğini düşünüyorlar. CESETLER ANNEANNENİN EVİNDE Mİ? Bir diğer iddia ise, cesetlerin anneannenin evine gömülüp, üstüne beton atılması. Evin yangından 1 ay sonra duvar dökülen yerden koku gelmesi de komşuları rahatsız etti. Ancak bu kokudan ev sakinleri rahatsız olmadı ve hiç bir açıklama yapmadı.



‘BELKİ SON ÇAYIN OLUR’ Yangın günü yaşananlar ise dikkat çekiciydi. Erdal Özkaya'nın kuzeni Yaşar Yıldırım'ın yangında kaybolan Nurten Özkaya "Nurten bir çay koy belki son çayın olur" demesi ile şüpheleri üzerine çekti. Erdal Özkaya'nın annesi Şaziye hanım ise gelini Nurten Özkaya'nın hamile olduğunu gelini ile paylaştığını söyledi. Ancak eşinin hamile olduğu hakkında Erdal Özkaya kafa karıştıran açıklamalar yaptı. İddialara göre Erdal bey eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde "Çocuk kimden?" sorusunu sormuş ve kısa bir tartışma yaşanmıştı. Erdal beyin küçükken geçirdiği bir hastalıktan dolayı çocuğu olmadığını ilk çocuğundan kendisinden olmadığı düşünülüyordu. FETÖ SUÇLAMALARI DAMGA VURDU! Sinop'taki yangın ile ilgili şüpheler Erdal Özkaya ve Şaban Özcan üzerine çevrilirken geçen hafta canlı yayında FETÖ suçlaması programa damga vurdu.

Müge Anlı canlı yayında Erdal Özkaya'nın yeğenine attığı mesajı ifşa etti tek tek açıkladı. Mesajda "Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teğmen, Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin." yazdığı ortaya çıktı ve bu yazışmayı Erdal Özkaya canlı yayında kabul etti.