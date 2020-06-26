ATV'de Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Şaban Özcan olay çıkardı güvenlik devreye girdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019’da tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası, 1.5 aylık hamile olan 28 yaşındaki Nurten Özkaya, 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi 105 yaşındaki Hanife Özcan sırra kadem bastı. Herkes ilk başka bu 3 kişinin yangında öldüğünü düşündü. Ancak adli tıp ekibi yangından toplanan delilleri incelediğinde 3 kişinin evde olmadığını belirledi. Bu esrarengiz olayın tartışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ortalık karıştı. Canlı yayında olay çıkarken güvenlik ekipleri stüdyoya girerek müdahale etmek zorunda kaldı.

Müge Anlı'da olay çıktı! Güvenlik devreye girdi

KAVGA ÇIKARAN İDDİA! Olayın başından beri Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya 'çok mutlu bir evlilikleri' olduğunu söylüyordu. Bugün yayına katılan Satılmış beyin ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Satılmış Bey, şunları anlattı: 'Bunların çok yakını olan bir köylümüz beni aradı. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu yangın olmasaymış Nurten ayrılacakmış.' dedi.

Satılmış Bey, iddiayı dile getiren kişinin Erdal Özkaya'nın dayısının oğlu Şanver Özcan olduğunu açıkladı. Erdal Özkaya dayısının oğlu ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek iddiaya tepki gösterdi. Bir anda stüdyoyu karıştıran Erdal Özkaya, Satılmış'ın üstüne yürümeye kalktı. Bunun üzerine stüdyoya güvenlik ekipleri girdi.

BOĞAZINI SIKTI Eşi Nurten ile bugüne kadar sadece aralarında bir kez problem olduğunu söyleyen Erdal Özkaya, "Ben şerefim adına söylüyorum. Eşimle bir kez problemim oldu. 2017 yılında oldu. Ama aramızda kavga olmadı" dedi. Bunun üzerine Nurten'in kız kardeşi Eda, o kavganın şiddetle son bulduğunu belirterek şunları anlattı:

"Nurten, beni ağlayarak aradı 'Eda abla Erdal bize huzur vermiyor' dedi. O sırada Erdal boğazına sarıldı telefon kesildi.

NURTEN’İN EVLİLİĞİ BİTİYORDU Nurten'in arkadaşı Şenay Dalmaz konuşmaya başlayınca stüdyoda bir kez daha tansiyon yükseldi. Şenay Dalmaz, Nurten'in evliliğinde mutsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

Erdal'ın Nurten ile evliliğinin bitme aşamasında olduğunu ben de duydum. Nurten'in 7 yıl süren evliliğinde mutlu bir evliliği olduğunu düşünmüyorum.

ŞABAN’IN KUYRUK ACISI DAHA ÇOK EV YAKAR Olayın perde arkasında muhtar adayı Şaban Özcan'ın olduğunu iddia eden Şenay Dalmaz şöyle devam etti: Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Aslında muhtarlıkla da ilgisi var. Çünkü öncesinden gelen içlerinde besledikleri kin, nefret ve mühür davasının bu olayı tetiklediğini düşünüyorum. Üstelik seçimden sonra oluyor. Şaban beyde bu kuyruk acısı olduktan sonra daha çok evler yanar.