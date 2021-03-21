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  4. ATV gezisi kaza ile sonlandı: 4 yaralı

ATV gezisi kaza ile sonlandı: 4 yaralı

21.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 arkadaşın ATV gezisi kaza ile sonlandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 arkadaşın ATV gezisi kaza ile sonlandı. Kontrolden çıkan arazi aracının kaza yapması neticesinde 4 arkadaş yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 arkadaş özel bir mülk içerisinde ATV ile gezdiği esnada kaza yaptı. E.E. idaresindeki ATV’nin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, arazi aracı içerisinde bulunan sürücü E.E. ile arkadaşları F.N.A., H.K. ve E.Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri ve özel araçlar ile Sapanca İlçe Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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