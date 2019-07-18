HABER

ATV ile gezi ölümle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi.

ATV ile gezi ölümle bitti

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Nurettin Uzun (66), ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun (59), ağır yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ATV ile gezi ölümle bitti

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Karaman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıKaraman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Unuttuğu valizi, patlatılmaktan son anda kurtardıUnuttuğu valizi, patlatılmaktan son anda kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.