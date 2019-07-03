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ATV ile Kapadokya turuna ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde macera tutkunu turistler, ATV motorla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

ATV ile Kapadokya turuna ilgi

NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde macera tutkunu turistler, ATV motorla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.
Nevşehir'in Göreme Beldesi başta olmak üzere Ürgüp, Avanos ilçeleri ile bağlı bazı belde ve köylerde yerli ve yabancı turistler, ATV motorla ile Kapadokya turu atıyor. Turistler, karayolu ulaşım ağı dışında kalan yolları takip ederek, muhteşem görünümlü doğal oluşumlu vadileri daha yakından görme fırsatı buluyor. Göreme'de Güllüdere, Aşk Vadisi ve Zemi Deresi ile Uçhisar ve Zelve gibi merkezleri kapsayan ATV motorla yapılan turlar, derin vadilerin içlerine kadar uzanabiliyor. ATV motorla gerçekleştirilen turların saat ücreti de 50-100 TL arasında değişiyor. Göreme'de faaliyet gösteren ATV işletmecileri, her yaş grubuna yönelik olarak 1, 2 ve 4 saat üzerinden bölge turu düzenlediklerini söyledi.

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ATV ile Kapadokya turuna ilgiATV ile Kapadokya turuna ilgiATV ile Kapadokya turuna ilgi

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