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ATV kazasında ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

08.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkan ATV’nin yol kenarında devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, o sırada taburede oturup çay içen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkan ATV’nin yol kenarında devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, o sırada taburede oturup çay içen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza ve vatandaşın çay içerken üzerine gelen ATV’den kurtulma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, caddede hızla seyir halinde olan ATV, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma doğru yöneldi. ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı, üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda taburede çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce ayağa kalkıp kaçarak ölümden döndü. Kazada, ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu.
Kaza ve çay içen vatandaşın ATV’den kaçış anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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