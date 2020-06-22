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ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe Altuntaş'ın cesedi bulundu cinayetin detayları kan dondurdu.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın hem sevgilisi hemde kuzeni olan Mehmet Taşdelen tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf eden Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedinin yerinin gösterdi. Cinayetin detayları ise dehşete düşürdü.

İşte olayların perde arkası

Yaklaşık bir senedir kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kuzeni ve sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Uzun bir süre hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Taşdelen’den cinayeti itiraf etti. İşte Ayşe Altuntaş cinayetinin detayları..
Sorgusunun 3. gününde 4 çocuk annesi sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı öldürüp gömdüğünü itiraf etti Mehmet Taşdelen.
Cinayetin işlendiği yere polisler ile giden Mehmet Taşdelen yıllardır ilişki yaşadığı kuzenini nereye gömdüğünü gösterdi.
Verdiği ifade her şeyi itiraf eden Taşdelen cinayetinde nasıl işlediğini anlattı.
Taşdelen, piknik yaptığı sırada Ayşe Altuntaş ile aralarında tartışma yaşandığını ve bu tartışmadan sonra yanındaki silahla bir el ateş ederek talihsiz kadını öldürdüğünü itiraf etti.
Mehmet Taşdelen Ayşe Altuntaş'ı daha sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya yüzü koyu gömdüğümü söyledi.
Yaklaşık bir yıldır bulunamayan cenaze gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Mehmet Taşdelen ise Emniyetteki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
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