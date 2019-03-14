MAGAZİN

ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer! Canevim dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 14.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Canevim kadrosuna iki ünlü oyuncu daha katıldı. Nihan Büyükağaç ve Simge Selçuk, dizinin kilit taşlarından olan iki kardeşi canlandıracaklar.

ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer! Canevim dizisi oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim’in cast hazırlıkları devam ediyor. Yakında çekimlerine başlanacak dizinin kadın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz olmuştu. Bu kez dizinin iki önemli karakteri Feryal ve Melis’i canlandıracak yıldızlar açıklandı.

5bd18a54d3806c1a182c0d66

Sanat dünyasının iki ünlü ismi Simge Selçuk ve Nihan Büyükağaç Canevim ailesine katıldı. Dizide Simge Selçuk, Melis Korkmaz’ı canlandırırken, Nihan Büyükağaç ise Feryal Tanbay karakteriyle büyük beğeni toplayacak.

e3r2bucygb0wohxuctbkiobkiqx-QByx

Canevim kadrosunun erkek başrol oyuncuları için de önemli isimlerle görüşüldüğü ve yakında tüm kadronun belirlenip çekimlere başlanacağı belirtildi.

cesurveguzel9-R4uw

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv'de izleyicilerle buluşacak.

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
Çarpışma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Çarpışma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çarpışma sevenleri üzen haber!Çarpışma sevenleri üzen haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canevim dizisi canevim oyuncuları kimler canevim konusu canevim atv

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hercai ne demek? ATV Hercai 1. bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi Hercai başlıyor! İşte konusu ve oyuncuları

Arka Sokaklar'da Mesut intiharın eşiğinde! Arka Sokaklar 509. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku!

Bizim Hikaye'de Rahmet ve Fikri'ye ne oldu? Bizim Hikaye 61. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'i şoke eden olay!

Nöbet dizisinde Zeynep nasıl kurtulacak? Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde hain pusu!

Çarpışma'da Kadir büyük bir pusunun ortasına düşüyor! Çarpışma 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir'e büyük pusu!

Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.