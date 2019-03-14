ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer! Canevim dizisi oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim’in cast hazırlıkları devam ediyor. Yakında çekimlerine başlanacak dizinin kadın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz olmuştu. Bu kez dizinin iki önemli karakteri Feryal ve Melis’i canlandıracak yıldızlar açıklandı.

Sanat dünyasının iki ünlü ismi Simge Selçuk ve Nihan Büyükağaç Canevim ailesine katıldı. Dizide Simge Selçuk, Melis Korkmaz’ı canlandırırken, Nihan Büyükağaç ise Feryal Tanbay karakteriyle büyük beğeni toplayacak.

Canevim kadrosunun erkek başrol oyuncuları için de önemli isimlerle görüşüldüğü ve yakında tüm kadronun belirlenip çekimlere başlanacağı belirtildi.

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv'de izleyicilerle buluşacak.



