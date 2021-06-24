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ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu!

24.06.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Leyla Feray ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı İkimizin Sırrı dizisi, bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatacak.

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu!

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı’nın çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başladı. Yapımcı ve oyuncuların sette bir araya geldiği ilk çekimi tüm ekip birlikte pasta keserek kutladı. Başrol oyuncuları Leyla Feray ve Aras Aydın, yapılan kutlamada sette bir aile ortamı oluştuğunu dile getirdiler.

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Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

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İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

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atv Aras Aydın Dolunay Soysert
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