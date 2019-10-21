ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Yayımlandığı birçok bölümle reytinglerde zirveye oturan ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz, başladığı ilk günden beri şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu. ATV sonunda dizinin fişini çekti.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Ali Ersan Duru’nun yer aldığı, yönetmenliğini Murat Onbul ve Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği Sinegraf Film - Osman Sınav imzalı dizi 64.bölümüyle ekrana veda ediyor.



Bu hafta 61.bölümüyle ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz, final bölümüyle 13 Kasım Çarşamba atv’de olacak.

