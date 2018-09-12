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ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 04:28 | Son Güncelleme

ATV, dün akşam ekrana taşıdığı “Ölümlü Dünya” isimli filmle ilgili ilginç bir sansüre imza attı. Filme uygulanan sansür sosyal medyada tepki topladı.

ATV 'Ölümlü Dünya' isimli filmi sansürlü yayınladığı için sosyal medyada tepki aldı. Kanal, filmde geçen “Dolar olmuş 4 lira” repliğini kesti.

Tepkilerini Twitter hesaplarından paylaşan seyirciler #ÖlümlüDünya konu başlığını oluşturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.

İlk olarak 26 Ocak 2018'de gösterime giren Ölümlü Dünya, 11 Mayıs'ta yeniden izleyicilerle buluştu.

Yönetmen Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Feyyaz Yiğit


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Ölümlü Dünya ATV sansür dolar dolar sansürü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence bu sansürlü hayata alışmak lazım yakında baskıyla bütün kanallar böyle olur eeee işimize gelirse
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