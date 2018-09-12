ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

ATV 'Ölümlü Dünya' isimli filmi sansürlü yayınladığı için sosyal medyada tepki aldı. Kanal, filmde geçen “Dolar olmuş 4 lira” repliğini kesti.

Tepkilerini Twitter hesaplarından paylaşan seyirciler #ÖlümlüDünya konu başlığını oluşturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Atv, "Ölümlü Dünya" filminin Dolar olmuş 4 repliğine sansür uyguladı. Onlar da haklı sabit durmuyor kerata, sürekli yükseliyor. — serkan (@cediserkan) 11 Eylül 2018

ATV’de Ölümlü Dünya var. Bir sahnede “Dolar olmuş 4 lira” deniyordu, sansürlemişler o kısmı.



Yuh artık Yuh size,

Gerçi haklısınız dolar 6.50..!! — ????????__JACKAL__???????? (@kamilakgzGS) 11 Eylül 2018

Hahahahahahahaha Atv Ölümlü Dünya filminde dolar olmuş 4 lirayı kesti... — Tolga (@tolgaaco) 11 Eylül 2018

Ölümlü Dünya filmini ATV ye satan zihniyeti tebrik ederim... Sansürsüz bölüm 5dk. — Yağmur (@yagmur_fidan) 11 Eylül 2018

Ölümlü Dünya

Adamlar kesmek için film almış; bravo atv — Emre! (@emreyeait) 11 Eylül 2018

atv yine şaşırtmıyor Ölümlü Dünya dizisinde ki dolar 4 lira olmuş denilen sahneyi kesmişler kshdkdööd — D İ L A R A ???? (@amandilarahanim) 11 Eylül 2018

Sansürün çokluğundan sessiz sinemaya da geri dönüşü de gördük. 7 den 70 e küfür olan hayatımızda bu kadar sansüre anlam veremedim, başka bir dünya sanırım.



"Ölümlü Dünya" — veli kolsuz (@vlkolsuz) 11 Eylül 2018

Ölümlü Dünya'yı Atv de yayınlamak nası bi kafa? Sansürden kalan 15 dk ile film qeyfi... — birbiryaziyorum (@birbiryaziyor) 11 Eylül 2018

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.

İlk olarak 26 Ocak 2018'de gösterime giren Ölümlü Dünya, 11 Mayıs'ta yeniden izleyicilerle buluştu.

Yönetmen Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Feyyaz Yiğit



