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ATV Sen Anlat Karadeniz dizisinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 07:58 | Son Güncelleme

ATV'nin zaman zaman şiddet sahneleriyle gündeme gelen dizisinin fişi çekildi, Kasım ayında son bölümüyle final yapıyor.

ATV Sen Anlat Karadeniz dizisinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yayımlandığı birçok bölümle reytinglerde zirveye oturan ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz, başladığı ilk günden beri şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu. ATV sonunda dizinin fişini çekti.

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Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Ali Ersan Duru’nun yer aldığı, yönetmenliğini Murat Onbul ve Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği Sinegraf Film - Osman Sınav imzalı dizi 64.bölümüyle ekrana veda ediyor.
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Bu hafta 61.bölümüyle ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz, final bölümüyle 13 Kasım Çarşamba atv’de olacak.

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Anahtar Kelimeler:
atv Sen Anlat Karadeniz final

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Saçma sapan bir diziydi zaten.
iyi olmuş hiç seyretmedim
kuruluş osman geliyor tabii bitecek dizi.
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