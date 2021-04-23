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ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri girdi

23.04.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ATV sürücüsü genç kız, park halindeki araca çarptıktan sonra savrularak aracın camından içeri girdi. Kazada ATV sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen iki genç kız ATV ile seyir halindeyken, cadde üzerinde park halinde bulunan Abdullah Ateş’e ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV sürücüsü genç savrularak arka camı kırılan aracın içerisine girdi, arkasındaki arkadaşı da yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansa hastaneye kaldırdı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan ATV ile park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

"BÜYÜK BİR SES ÇIKTI"

Park halindeki aracın sahibi Abdullah Ateş, “Evdeydim ve namaz kılacaktım. Büyük bir ses çıktı, eşim arabaya vurduklarını söyledi. Aşağıya inip baktığımda ATV’nin aracıma arkadan vurduğunu gördüm. Yaşları küçük kızlardı. Birisi aracın içerisine girmiş, diğeri dışarıdaydı” dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anıysa bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ATV sürücüsünün yol kontrolünü kaybedip park halindeki araca çarpması, ardından da havaya savrulmaları yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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