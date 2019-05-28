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ATV’nin altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:59 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

ATV’nin altında kalarak öldü

Aziz GÜVENER/FERİZLİ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay akşam saatlerinde, Ferizli Göktepe Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Göksu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Göksu’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ferizli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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