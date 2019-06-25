AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "kültürel mirasları koruma" ve "eğitimde iş birliği" konularında protokol imzalandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin 81 il ve yurt dışında da 40'tan fazla sınav merkezi ile yerleşkesi bulunduğunu, bu kapsamda kurumlar arasındaki iş birliği ve iletişimin önemli olduğunu söyledi.

Büyük bir alana hitap ettiklerini vurgulayan Çomaklı, şöyle konuştu:

"En büyük ortaklarımızdan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve öncü kurumları arasında yer alan, geleceğimizi belirleyen, çocuklarımızı yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı ve onun da illerdeki temsilcileri. Çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Bu iş birlikleri her kurumun kendi sahası ve bizim o kurumla olan iletişimimize bağlı olarak açmış olduğumuz faaliyet alanı şeklinde gerçekleşiyor. Diğer kurumlardan farklı olarak Milli Eğitim ile bizim bütün sahalarımız örtüşüyor. Bütün alanlarımız beraber hareket etmek zorunda kalıyor. Milli Eğitimin yetiştirmiş olduğu çocuklar bize geliyorlar ve biz o çocukları da topluma kazandırmak üzere burada yükseköğrenime tabi tutuyoruz. Bu nedenle Milli Eğitimin yapmış olduğu işlerin sayısı, kalitesi, ekibi ve bize olan katkıları önemli ölçüde önem arz ediyor. Ne kadar iş kalitelerini artırıyorlarsa biz de o kalite çerçevesinde üniversiteden çocuklarımızı mezun edip iş hayatına gönderiyoruz ya da kendi hayatlarında yollarını çizmeleri için yardımcı rol üstleniyoruz."