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AÜ Kampüsünde 45 metrelik kule vinçte mahsur kalan operatöre kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki yurt inşaatının 45 metrelik kule vincinde rahatsızlanarak mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yapımına devam edilen bir yurt inşaatının kule vincinde meydana geldi.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki yurt inşaatının 45 metrelik kule vincinde rahatsızlanarak mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yapımına devam edilen bir yurt inşaatının kule vincinde meydana geldi. Sabah mesaisiyle birlikte 45 metrelik vinç kulesine çıkan 32 yaşındaki operatör Oktay Mutlu, çalışmaya başladı. Yaklaşık 2 saat çalışan Mutlu, bir anda aşırı derecede öksürerek fenalaştı. Kendi imkanlarıyla kuleden inemeyen Mutlu, durumu şeflerine bildirdi. İki görevli Mutlu’nun yanına çıkarak durumu hakkında bilgi aldı. Kuleden inmesi mümkün görünmeyen Oktay Mutlu için mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 54 metrelik merdivenle 2 itfaiye eri operatörün olduğu noktaya ulaştı. İlk tedavisi kulede yapılan Mutlu, daha sonra itfaiye sepetine alınıp, yere indirildi. Bir hayli bitkin ve sürekli öksürdüğü gözlemlenen Oktay Mutlu’ya maske takılıp, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasını diğer işçiler ise endişeli gözlerle izledi.

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