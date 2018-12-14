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AÜ Öğretim Üyesi Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan katıldı - Bakan Turhan: - "Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil"

Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden eski Ankara Üniversitesi (AÜ) rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Albayrak için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Prof. Dr. Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile akademisyen arkadaşları katıldı.

Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, tören sırasında sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü.

- İdari soruşturma sürüyor

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Turhan, "Onu bugün ahirete yolcu ettik. Bugün ailesiyle acısını paylaşmak için cenaze namazına katıldık, Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Turhan, bir gazetecinin, tren kazasına sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının neden olduğu iddiaları ile ilgili sorusu üzerine kazayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme ile tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor."

"Bu trenlerde var mıydı sistem?" sorusuna Turhan, "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem." yanıtını verdi.

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cenaze Mehmet Cahit Turhan

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