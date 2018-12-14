AÜ Öğretim Üyesi Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Turhan, "Onu bugün ahirete yolcu ettik. Bugün ailesiyle acısını paylaşmak için cenaze namazına katıldık, Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Prof. Dr. Albayrak için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Prof. Dr. Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile akademisyen arkadaşları katıldı.

Turhan, bir gazetecinin, tren kazasına sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının neden olduğu iddiaları ile ilgili sorusu üzerine kazayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme ile tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor."

"Bu trenlerde var mıydı sistem?" sorusuna Turhan, "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem." yanıtını verdi.

