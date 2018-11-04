HABER

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan öğrenci evine "çat kapı" ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ara sınavlara hazırlanan iki Edebiyat Fakültesi öğrencisini evinde ziyaret edip, çay demledi, "Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın ve onlara fırsat vermeyin" tavsiyesinde bulundu - Öğrencilerden Serhat İşgüder: -"Daha önce bir rektörün öğrenci evini ziyaret ettiğini ne gördüm ne de duydum"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5-16 Kasım'da gerçekleştirilecek ara sınavlar öncesinde AÜ Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören iki öğrenciyi evinde ziyaret etti, sohbet edip tavsiyelerde bulundu

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri motive etmek adına yapılan "habersiz" ziyarette, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri Batıkan Gümüşdere ve Serhat İşgüder, evlerinin kapısın çalan kişinin Çomaklı olduğunu görünce şaşırdı.

Öğrenci evinde çayı kendi demledikten sonra gençlerle öğrenim hayatlarını tamamlamalarının ardından mesleki hayatlarına dair sohbet eden Çomaklı, akademik kariyer hedeflediklerini belirten gençlere tavsiyelerde bulundu.

- "Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın"

Yıllarca devletin farklı kademelerinde önemli görevlerde bulunduğunu belirten Çomaklı, edindiği deneyimlerden hareketle öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın ve onlara fırsat vermeyin. Bu sizlere bir önerimdir ve bunu sakın unutmayın. Bu konuyla ilgili size Afrin'de başımdan geçen bir olayı anlatayım. Görev için o bölgeye gittiğimizde çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını bize doğru sallıyorlardı. Bu durum dikkatimi çekti ve bizden korktuklarından mı yoksa gerçekten bizleri sevdikleri için mi böyle bir hareketi yaptıklarını öğrenmek istedim. Biliyorsunuz o bölgede de bir savaş ortamı hakim ve etrafta kurulu çadırlarda yaşıyor insanlar. İşte o çadırlardan birinden çocukların babası çıktı geldi ve bana, 'Senin vatanın var mı?' dedi. Ben de kendisine bir vatanım olduğunu söyleyince bana doğrudan, 'Benim vatanım da burası ancak aramızda bir fark var. Senin devletin var ama benim bir devletim yok.' İfadelerini kullandı. Evet, toprağınız olabilir ama devletiniz olamazsa bir hiçsiniz. Bu yüzden de bayrağımız bizim için önemli. Çünkü bayrak, devlet teşkilatının simgesidir ve bir yerde bayrak varsa teşkilat var demektir. Ayrıca bayrağın varsa seni kesinlikle tehdit edemezler çünkü orada bu tehditleri bertaraf edecek bir askerin ve polisin vardır."

Öğrencilerden Serhat İşgüder de hayatında bir ilki yaşadığını aktararak, "Daha önce bir rektörün öğrenci evini ziyaret ettiğini ne gördüm ne de duydum. Yaşadıklarınızı, anılarınızı yeniden yaşarcasına canlandırıp anlatmanız biz öğrencilere hiç de yabancı olmadığınızı gösterdi. Önemli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
İngiltere, Almanya ve Norveç'e bıttım sabunu satıyorİngiltere, Almanya ve Norveç'e bıttım sabunu satıyor
Alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandıAlkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı Eskişehir sınav ziyaret

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.