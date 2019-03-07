AÜ Tıp Fakültesi kadın dekana emanet

"Bugün bu destekler sayesinde buradayım. Bu nedenle öğrencilere yönelik sosyal destekleri de geliştirmek için de çok çalışıyoruz. Danışman öğrenci ve öğretim üyeleriyle 1. sınıfa başlayan öğrencilere destek olmaya, burs olanaklarını artırmaya çalışıyoruz, kariyer seçenekleri sunuyoruz."

Üniversite eğitimini sırasında yurtta kaldığını bu nedenle öğrenci sosyal desteklerinin önemini çok iyi bildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

- "Zor anları onların yardımıyla aşabiliyorum"

Görevi nedeniyle eve sıklıkla iş götürmek zorunda kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Beni kimse buna zorlamıyor ama projeler de başka türlü çıkmıyor. Çünkü 08.00-17.00 arası sadece günlük işleri götürebildiğim bir zaman dilimi. Bu nedenlerle evde de yoğun çalışıyorum. Bu süreçte çocuğuma yeterince zaman ayıramadığım oluyor maalesef.

Zorlu bir gün geçirdiğimde, eve çok yorgun gittiğimde kızım yorgun bazen de üzgün bir anne görüyor. Bu durum beni vicdanen çok zorluyor. Kızım bu konuda yaşının üstünde anlayışlı davranıyor, ancak yine de bir keşkeniz kalıyor. Bu süreçlerde sosyal desteğe ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda uzakta da olsalar annem ve kardeşlerim, yakın arkadaşlarım destek veriyorlar, birçok zor anı onların yardımıyla aşabiliyorum."

- "Ankara Üniversitesinde cinsiyetsiz çalışılıyor"

Köklü bir fakültenin yöneticisi olmaktan duyduğu gururu dile getiren Çelik, "İlk kadın dekan olma sıfatıyla belki de hemcinslerimi daha iyi temsil etmek içgüdüsüyle çok çalışıyorum." dedi.