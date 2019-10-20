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AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Correction" gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 20:36 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen festivalde sunulan dans gösterisi beğeni topladı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Correction" dans gösterisi izleyiciyle buluştu.

Dans gösterisi, bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen festivalde, Çekya'dan gelen dans grubu VerTeDance tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelendi.

Jiri Havelka'nın yönettiği dans gösterisinde, Jana Novorytova, Veronika Knytlova, Marta Trpisovska, Jaroslav Ondrus, Petr Opavsky, Michaela Raisova ve Robert Niznik izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Clarinet Factory-Ludek Boura ve Vojtech Nydl'in canlı müziği eşliğinde gerçekleşen dans gösterisinin yapımcılığını VerTeDance, danceWATCH-Karolina Hejnova üstlendi.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali correction dans Eskişehir gösteri

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