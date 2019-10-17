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AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde, 32 ayda 160 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini söyledi.

AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde, 32 ayda 160 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini söyledi.
Rektör Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nin, organ naklinin önemini ülkemizde ilk sahiplenen ve bu konudaki eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük ederek bünyesinde gerçekleştirilen multiorgan ve kompozit doku nakilleriyle dünyanın sayılı organ nakli merkezleri arasında olduğunu kaydetti. Rektör Ünal, "Organ nakli ve sonrası hasta bakımı konusunda uzmanlaşmış sağlık çalışanlarıyla uluslararası standartlarda hizmet sunan merkezde, canlı ve kadavradan gerçekleştirilen tüm nakillerde dünyanın en iyi sonuçları alınıyor" dedi.
BAŞARI YÜZDE 90
Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise, çocuk ve erişkinlerde gerçekleştirilen tüm nakillerde başarı oranının yüzde 90'ı aştığını ifade etti. Organ naklinin yalnızca ameliyat süreciyle değil, laboratuvar, görüntüleme üniteleri, ameliyathane, yoğun bakım, yatan hasta katlarının ortak çalışması ve kalitesi ile ele alındığını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Bölümler aynı zamanda dünyada referans merkezidir. Türkiye'de organ bağışının yeterli düzeye ulaşamaması nedeniyle canlıdan nakil oranı yüzde 80'lere çıkmaktadır. Bu durum da Türkiye'nin canlıdan nakil yapabilen ülkeler arasında dünyada ilk sırayı almasını sağlamıştır" dedi. Prof. Dr. Aydınlı, her yıl dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden cerrahların, organ naklini öğrenmek için AÜ Organ Nakli Merkezi'ne gelerek eğitim programlarına katıldığını belirtti.
İLKLERE İMZA ATAN MERKEZ
Dünyada ve Türkiye'de ilklere imza atan ve başarıyla sonuçlanan ameliyatlarla dünya tıp literatürüne de giren AÜ Hastanesi'nde yine dünyaca ünlü cerrahlarıyla özel cerrahi tekniklerle karaciğer nakillerinin de başarıyla uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, çocuklarda Akçaağaç Şurubu Hastalığı (MSUD) başta olmak üzere, birçok metabolik hastalığın tedavisinin yapıldığını belirtti.
DÜNYADA NADİR YAPILAN NAKİLLER
Dünyada nadir yapılabilen domino nakil (Metabolik hastalıklı karaciğeri, o hastadan alıp başka hastaya nakledip, metabolik hastalığı olan hastaya da kadavradan ya da canlıdan karaciğer nakli) yapıldığını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Split nakil, kombine nakil, hayvanlardan insanlara geçen alveolar kisti hastalığının nakillerini de merkezimizde başarıyla uygulamaktayız" dedi.
NAKİLLERE DÜNYACA ÜNLÜ CERRAHLAR KATILIYOR
Tüm dünyanın tanıdığı ve dikkatle izlediği cerrahların merkezlerinde titiz ve başarılı operasyonlara imza attığını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, karaciğeri besleyen en küçük damarın, karaciğer nakillerinde, dünyanın en ünlü mikro cerrahları Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından dikildiğini söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz, Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu, Doç. Dr. Özgür Dandın, koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal ve ekibiyle tüm merkez çalışanlarının özverisiyle bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.
TEK ÇARE KARACİĞER NAKLİ
Karaciğer naklinin, kronik karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Hasta karaciğerin sağlam bir karaciğerle değiştirilmesi anlamına gelir. Bütün dünyada en sık karaciğer nakli yapılan hastalık grubunu sirozlar oluşturur. Bunu doğumsal birtakım hastalıklar ve bazı karaciğer tümörleri izler" dedi.
NAKİL İÇİN SAĞLIKLI KARACİĞER
Organ nakli için organ gerektiğini ve organların kaynağının ise insanlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Nakil için uygun organ hayatını kaybetmiş insanlardan veya hastanın yakınları arasından, canlı vericilerden alınabilmektedir. Yoğun bakım şartlarında hayatını kaybetmiş (beyin ölümü) insanların yakınları organ bağışı kararını verdikleri takdirde, o organlar ile pek çok hastanın hayatı kurtarılmaktadır" diye konuştu.
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AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakliAÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakliAÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli

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