AÜ'de 50'nci beyin pili ameliyatı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar ve Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak, 'beyin pili tedavisi' uyguladıkları 50'nci hastalarının sağlığına kavuştuğunu söyledi.

AÜ Rektörlük Senato Salonu'nda, 'beyin pili tedavisi' ile ilgili toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak, beyin pili takılarak sağlığına kavuşan hasta Aşır Dalmış (20) ve babası Ersin Dalmış katıldı.

Rektör Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakillerinin yanı sıra, tıbbın hemen hemen her alanında önemli işlere imza atıldığını söyledi. Rektör Ünal, "Bugün de onlardan biriyle karşınızdayız. Beyin pili uygulaması, hocalarımız ve başhekimimiz bu konuyla ilgili daha iyi bilgiler verecektir ama ben de bir hekim olarak, beyin pili uygulaması Parkinson gibi hareket bozukluklarından titremeyle ilgili bu elektriksel aktiviteyi düzenlemek amacıyla beyne uygulanan bir girişim. Bir pil uygulamasıdır. Bizim hastanemizde de şu anda Türkiye'de önemli bir seriyi yakalamış durumdayız. 50'nci vaka nedeniyle bu toplantıyı yapıyoruz ki şu anda Türkiye'de 50'nci vakaya ulaşan merkez sayısı çok azdır" diye konuştu.

'HER GÜN YAPILACAK BİR AMELİYAT DEĞİL'

Beyin pili tedavisine 2015 yılında başladıklarını ve alt yapısını oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Tanju Uçar ise "Bu ekip çalışmasını gerektiren bir iş. Birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir iş. Başta nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi, algoloji gibi birçok branştan arkadaşımızın bir araya gelerek oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Bu ameliyatları bu ekibimizle gerçekleştiriyoruz. 50 bizim için önemli bir sayı, çünkü bu her gün yapılacak bir ameliyat değil. Çok sık elemek lazım, süreç gerektiren bir ameliyat. Herkesin hazırlanmasının zor olduğu bir ameliyat" dedi.

YÜZDE 80'E YAKIN DÜZELME

Hasta Aşır Dalmış'ın bir trafik kazası sonrası yaralandığını aktaran Prof. Dr. Uçar, "Sonrasında beyindeki hasar nedeniyle gelişen titreme ile karşı karşıya kalmış. Günlük işlerini yapamayacak pozisyona gelmiş. Hayatını sürdüremez haldeydi. Sosyal izolasyona uğramıştı. Bu tür hastaların ilaçla tedavisi mümkün olmuyor. Fakat bu tip titremelerin yaklaşımları da tüm dünyada cerrahidir. O nedenle tedavi seçeneklerini yeniden gözden geçirilerek bu tedavi yöntemiyle tedavi edildi. Çünkü yüzde 80'e yakın bir düzelmeden bahsediyoruz. Bu tip titremeler için bu derece başarılı olmak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÇOK İYİYİM'

Ameliyattan önceki halinin çok kötü olduğunu ifade eden Aşır Dalmış (20) ise "Şimdi çok çok iyiyim, iyi ki de bu ameliyatı olmuşum. Ameliyattan önce çok kötüydüm. Ameliyattan sonra yüzde 80 başarı elde edildi" dedi.

Baba Ersin Dalmış ise dışardan eğitim alıp lise üçüncü sınıfa giden oğlunun altıncı ameliyatını Prof. Dr. Tanju Uçar'ın yaptığını belierterek, "Aşır 2015 yılı Nisan ayında trafik kazası geçirdi ve 5 beyin ameliyatı geçirdi. Altıncı ameliyatını da Tanju hocamız gerçekleştirdi. Pil takma kararı aldı. Aşır 2 aydır pille yaşıyor. Normalde sağ elini kaldırdığı zaman titremeden dolayı aşağı ve yukarı olmak üzere 30 santim oynuyordu. 30 santimden daha aşağı tutamıyordu. Sağ ayağında da aynı sorun vardı. Sağ tarafı istemsiz şekilde titriyordu. Bu tabi merdiven çıkmasında ve inmesinde, tuvalete gitmesinde çok büyük sıkıntı oluyordu. Ama şu anda yaklaşık yüzde 80 belki de daha fazla düzelmesi var. Hocamın da dediği gibi ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.