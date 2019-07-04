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AÜ'den jandarma teşkilatına eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, jandarma teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği verilecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitimde 37 yıllık bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren AÜ'nün, Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, buna ilişkin 2 yıllık protokolün, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından imzalandığı bildirildi.

Protokolle, Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli personele AÜ tarafından hazırlanacak "Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifikası" eğitimi verileceği ifade edilen açıklamada, 6 haftalık dönemler halinde erişime açılacak eğitimin, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca işletilen "İçişleri e-Akademi" üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Çomaklı, üniversite olarak diğer kurumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve iletişim alanlarında iş birliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu protokolle, iş birliklerine bir yenisini ekledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, jandarma teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz. Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak çalışacak olması bizim için mutluluk verici. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, jandarma teşkilatımıza imkanlarımız dahilinde destek vermek gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İşbirliği protokolü Jandarma

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