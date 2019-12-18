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AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.

AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine yapmış olduğu çalışmalar olduğunu bildirdi.
Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli kapsamında Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen Prof. Dr. Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesinin 61 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.
AÜ’nün açık öğretim sistemi üzerinden 81 ilde onlarca bürosu ve 20’den fazla ülke irtibat noktası olduğunu belirten Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi Anadolu’nundur" ilkesiyle ürettikleri ilmi çalışmaları yaymaya çıktıklarını belirtti.
SODİGEM’in Mayıs 2019’da Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yönetmelikle kurulduğunu ifade eden Çomaklı, "SODİGEM’in yaptığı çalışmalar, halkı yakından ilgilendirdiği için o çalışmaları özellikle insanlara anlatmak ve faydalı olmayı amaçlıyoruz. Ne yapıyoruz? Birçok alanda ilmi çalışmalarımız var. Burada bulunma sebebimiz olan SODİGEM’in sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine yapmış olduğu günümüzdeki çalışmalar var. Bunlar özellikle ebeveynler, anne ve babalar, çocukların iletişimde ve etkileşim içinde olduğu dünyayı anlatıyor. Bu dünyada avantajlar, dezavantajlar nelerdir, anne-baba çocuğuyla iletişimi nasıl sağlar? Çocuk ağladığında eline telefonu tableti verip susturarak mı bu iletişimi sağlar yoksa bu tableti bilgisayarı çocuğun eline vermeden mi netice alır. Bütün bunların hepsini bilimsel bir şekilde bir çalışma haline getirdik. "Çalışmalar devam ediyor 2 tane bilimsel araştırma projesi var ve 15’ten fazla da doktora seviyesinde araştırmacımız var" diye konuştu.
Danışma ve yayın kurulu olduğunu aktaran Çomaklı, şunları kaydetti: "Yaptığımız çalışmalarla özellikle dijital dünyanın tehlikelerini, dijital dünyadaki oyunlar ve sosyal medya uygulamaların avantajları ile dezavantajlarını anlatmaya çalışıyoruz. Elimizde kitapçıklarımız oluştu, yayınlarımız meydana geldi. Olumlu sonuçlar almaya başladık. Burada asıl amacımız, gençlerin bu dünyadan en az zararla ayrılması ve bu dünyanın dilini öğrenerek bu dünyada yer almalarını sağlamak."
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi arasında "Suç Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü hakkında da bilgi veren Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan daire başkanlıklarıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile bir eğitim anlaşması imzaladık. Anadolu Üniversitesi eğitim ve bilimsel yönüyle desteklerini sürdürecek. Buradaki temel amaç da birimlerin kendi işini yaparken eğitim kısmını da bizim üstlenmiş olmamız. Onların yükünü biraz daha hafifletelim ki, bizde üniversite olarak hem görevimizi yapalım hem de onlar da daha rahata çalışsınlar" değerlendirmesinde bulundu.

AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma

AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma

AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma

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