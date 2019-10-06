HABER

AÜ'den "tiyatro oyunculuğu eğitimini güncelleyecek" festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesince hayata geçirilecek bilimsel araştırma projesi kapsamında 18 Ekim'de başlayacak festivaldeki tiyatro oyunu, söyleşi ve atölyeler aracılığıyla elde edilecek veriler, Türkiye'deki tiyatro oyunculuğu eğitimi veren okullarla paylaşılacak - AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli: - "Hedefimiz, 80 küsur yıldır küçük tadilatlarla, düzenlemelerle bugüne kadar gelen tiyatro oyunculuğu eğitimi modelini bir kez daha güncellemek ve bu alana katkı sağlamaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilecek bilimsel araştırma projesinde elde edilecek veriler, Türkiye'de tiyatro oyunculuğu eğitimi veren okullarla paylaşılacak.

AÜ Devlet Konservatuvarı, Türkiye'de 1936'dan bu yana sürdürülen tiyatro oyunculuğu eğitim sistemini güncellemek amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırladı.

Proje çerçevesinde, 18 Ekim-9 Kasım tarihlerinde Türkiye, Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçıların katılımıyla Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek.

Türkiye'den sanatçılar Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi isimlerin de yer alacağı festivalde 3'ü yabancı 10 tiyatro oyununun yanı sıra atölye ve söyleşilere yer verilecek.

Festival sonunda uzmanların ve üniversite öğretim üyelerinin görüşlerinden oluşan bir rapor hazırlanarak tiyatro oyunculuğu eğitimi yeniden ele alınıp güncellenecek.

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, konservatuvarlarda uygulanan oyunculuk sanat dalı eğitim programının güncellenmesini, yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırladıklarını söyledi.

İpekli, bu hedefin, ülke genelinde tiyatro eğitim veren okullarda her zaman gündemde tutulan bir konu olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki oyunculuk eğitimi modelinin dünya ölçeğinde gerekliliklere uygun olup olmadığı sorusunu, sağlıklı ve somut verilere dayanan biçimde tartışmak için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran İpekli, şöyle konuştu:

"Oyunculuk eğitimi konusunda otorite olmuş, dünya ölçeğinde alanında kendini kanıtlamış sanatçıların görüşlerinden, deneyimlerinden yararlanmayı umduk. Bunun için atölyeler planladık. Dünyanın pek çok yerinde çalışan usta tiyatro eğitmenlerini bir araya getirelim, öğrencilerimizin katılacağı atölyelere davet edelim, anketler düzenleyelim, yaptığımız gözlemleri ve değerlendirmeleri somut verilere dönüştürelim istedik. Onların gözünden kendimize, öğrencilerimizin gözünden onlara yakından bakmayı hedefledik. Daha sonra tiyatro oyunlarını davet edelim istedik. Öğrencilerimizi ülkemizin ve dünyanın seçkin örnekleriyle karşılaştıralım, onların oyunlara ilişkin yorumlarını alalım istedik. Ülkemizde bu alanda çalışan tiyatro eğitmenlerini davet ederek onların söyleşileriyle öğrencilerimize ve bu konuya ilgi duyan herkese ulaşmalarını istedik."

- Bilimsel projeden uluslararası tiyatro festivali

İpekli, bu çerçevede, 18 Ekim'de başlayacak tiyatro oyunu, söyleşi ve atölye başlıkları altında 30 etkinliğe ulaşan bir proje ortaya çıkarttıklarını dile getirdi.

Proje sonunda atölyeleri gerçekleştiren sanatçı eğitmenler, öğrenci, seyirci ve öğretim üyelerinin görüşlerinden oluşan somut veriler elde edeceklerini söyleyen İpekli, şunları kaydetti:

"Söz konusu veri, bilimsel araştırma projemizin raporu haline gelecek. Bu raporu, ülkemizde oyunculuk eğitimi veren okullara ileteceğiz. Bu raporun hepimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bir anlamda, oyunculuk eğitiminde, şimdi ve burada durumumuzu görmeye çalışacağız. Türkiye'de oyunculuk alanında üniversite düzeyinde eğitim veren bütün okulların bu deneyimi değerlendireceğini düşünüyoruz. YÖK'ün ilgili birimlerine raporumuzu elbette sunacağız. Bugün oyunculuk eğitiminin neresindeyiz, ihtiyaçlarımız ne, tiyatro eğitmenleri olarak bizden beklenen ne gibi sorulara cevap arıyoruz. Hedefimiz, 80 küsur yıldır küçük tadilatlarla, düzenlemelerle bugüne kadar gelen tiyatro oyunculuğu eğitimi modelini bir kez daha güncellemek ve bu alana katkı sağlamaktır."

- Yerli ve yabancı sanatçılar ile öğrenciler buluşacak

Prof. Dr. İpekli, proje kapsamında yerli ve yabancı tiyatro sanatçılarının ve eğitimcilerinin katılacağı 10 atölye çalışması yapılacağını belirterek, İngiltere'den Gregorz Bral, ABD'den Kameron Steele, Yunanistan'dan Savvas Stroumpos, Çekya'dan Pierre Nadaud, İtalya'dan Cecile Richards, Hollanda'dan Zwaantje de Vries gibi alanında uzman eğitimcilerin öğrencilerle buluşacağını vurguladı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğretim üyelerinin söyleşiler düzenleyeceğine de değinen İpekli, "Üzerinde uzmanlaştıkları alanlarda, öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle söyleşiler yapacaklar. Bir de 3'ü yabancı olmak üzere 10 tiyatro oyunu sahnelenecek. Almanya'dan, Çekya'dan ve Rusya'dan tiyatro toplulukları gelecek. Türkiye'den DasDas, BKM, Tatbikat Sahnesi, Semaver Kumpanya, Baba Sahne gibi topluluklar da oyunlarını sahneleyecek." diye konuştu.

İpekli, başta AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere projenin hayata geçirilmesine destek veren, çaba harcayan herkese teşekkür etti.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”
Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralıHalıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eskişehir güncelleme tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.