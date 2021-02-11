Audi, A1 modelinin üretimini durdurabilir!

Model uzunca bir süredir yenilenmiyordu. Tüm model severler otomobilin yenilenmesini beklerken Ingolstadt’lı otomobil üreticisi modelin fişini çekebileceğini bildirdi. Sebep olarak ise küçük arabalarda daha katı güvenlik ve emisyon standartlarını karşılamak karlılık çıtasını bir hayli aşağı çekiyordu.

Bu konu, e-tron GT'nin tanıtılmasından hemen önce gazetecilerle konuşan şirketin başkanı Markus Duesmann tarafından ima edilmişti. Duesmann verdiği demeçte "A1 segmentinde, aktif olan ve çok başarılı olan, çok yüksek üretim kapasitesine sahip başka markalar var. Bu yüzden şu anda A1'in kalıp kalmayacağını sorguluyoruz" dedi.



