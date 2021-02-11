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Audi, A1 modelinin üretimini durdurabilir!

11.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Audi, A1 modelinin üretimini durdurabilir!

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen A1 yarı kompakt hatchback olarak tanıtıldı. 2018'de ise Audi ikinci neslini ortaya çıkardı.

Model uzunca bir süredir yenilenmiyordu. Tüm model severler otomobilin yenilenmesini beklerken Ingolstadt’lı otomobil üreticisi modelin fişini çekebileceğini bildirdi. Sebep olarak ise küçük arabalarda daha katı güvenlik ve emisyon standartlarını karşılamak karlılık çıtasını bir hayli aşağı çekiyordu.

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Bu konu, e-tron GT'nin tanıtılmasından hemen önce gazetecilerle konuşan şirketin başkanı Markus Duesmann tarafından ima edilmişti. Duesmann verdiği demeçte "A1 segmentinde, aktif olan ve çok başarılı olan, çok yüksek üretim kapasitesine sahip başka markalar var. Bu yüzden şu anda A1'in kalıp kalmayacağını sorguluyoruz" dedi.

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