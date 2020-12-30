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Audi A6 Allroad, RS6, RS7 ve Q7 modelleri geri çağırıyor

30.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Audi A6 Allroad, RS6, RS7 ve Q7 modelleri geri çağırıyor

Audi , Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik sistemlerinin düzgün çalışmasını etkileyebilecek arızalı bir parça nedeniyle bazı araçlarını geri çağırıyor.

Bu yaz Temmuz ve Ağustos ayları arasında üretilen ve tahmini yüzde 5 kusur oranına sahip olan A6 Allroad , RS6 Avant, RS7 Sportback ve Q7 dahil, bu güvenlik kampanyasına katılan yalnızca 166 adet otomobil bulunuyor.

Audi, A6 Allroad, RS6, RS7 ve Q7 modellerini geri çağırıyor

AUDI, A6 ALLROAD, RS6, RS7 VE Q7 MODELLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Geri çağırmanın sebebi, aracın her iki yanındaki kapı çarpışma sensöründen kaynaklanan bir neden ile araçlar servislere geri çağırılıyor. Böyle bir durumda, yan ve perde hava yastıklarının aktivasyonu gecikebilir ve emniyet kemeri ön gericisi de arızalanabilir. Sonuç olarak, yandan çarpma durumunda yolcularda büyük yaralanma görülebilir.

Audi, A6 Allroad, RS6, RS7 ve Q7 modellerini geri çağırıyor

"Alt tedarikçideki (Continental bileşen üreticisiydi) kalıp döküm sürecindeki geçici bir hata nedeniyle, sensör muhafazalarının dökümü tam olarak kalıplanmamış olabilir ve bu da bazı kusurları beraberinde getirebilir açıklaması yapmıştı. Açıklamanın devamında ise hatanın kalıcı ve otomatik bir izleme sürecine sahip olmadığı için hemen tespitinin gerçekleşmediğini belirttiler. Yetkili teknisyenler bu geri çağırmada yer alan araçların ön kapılarındaki çarpışma sensörlerini kontrol edecek ve gerekirse ücretsiz olarak değiştirecekler. Planlanan geri çağırma Ocak 2021 itibariyle başlayacak.

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