Audi A6 Avant E-tron Concept'i görücüye çıkardı! İşte Audi'nin en yeni konsept otomobili

Audi, geleceğini elektrikli otomobil yatırımlarına ayırmaya karar veren üreticilerden sadece biri. Daha önce çıkardığı e-tron modelleri ile elektrikli otomobillerini görücüye çıkartan şirket, şimdi ise elektrikli A6 Avant E-tron ile bizleri gerçek anlamda şaşırtmayı başardı.

İŞTE AUDI A6 AVANT E-TRON CONCEPT!

Audi A6 Avant E-tron'dan üretime hazır olmaya yakın bir araç olarak bahsedebiliriz. Çünkü Audi, konsepti "üretim odaklı" olarak gösteriyor. Bu yüzden otomobilin yakın gelecekte Audi'nin montaj hattına girdiğini görmemiz oldukça olası.

AUDI A6 AVANT E-TRON CONCEPT'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A6 Avant E-tron'un tasarımına ve özelliklerine bakalım şimdi de. A6 Avant E-tron'un sürüş sistemine ve modele bağlı olarak 700 kilometre (WLTP) menzil sunabileceği aktarılıyor. Ayrıca, 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden daha kısa sürede çıkabileceği belirtiliyor. 800 voltluk sistemi ve 270 kW'a kadar şarj kapasitesiyle, hızlı şarj istasyonlarında sadece 10 dakikada yaklaşık 300 kilometre yol kat edecek kadar şarj olabileceği de söylenenler arasında.

Audi A6 Avant e-tron konseptinin iki elektrik motoru, 350 kW toplam güç ve 800 Nm tork sağlama kapasitesine sahip.

A6 Avant E-tron, Audi A6 ve A7'ye benzer boyutta. Ayrıca otomobil A6 E-tron konseptinde olduğu gibi Digital Matrix LED farlara sahip olacak.

ŞARJ OLURKEN OYUN OYNAMAK

Audi A6 Avant e-tron konsepti bir mola sırasında pili şarj etmek için bir duvarın önüne park edildiğinde sürücü ve yolcuların yansıtılan bir video oyunu oynayarak zaman geçirebileceği söyleniyor.

Audi geçen yıl, kardeş şirketi Porsche ile birlikte geliştirdiği, yeni bir elektrikli otomobil platformu üzerine kurulu tamamen elektrikli A6 sedanın konsept versiyonuyla da dikkat çekmişti.



