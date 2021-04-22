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Audi A6 E-Tron Concept görücüye çıktı

22.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Audi'nin yeni elektrikli otomobil modeli son dönemin en çok beklenen araçları içerisinde yer alıyor. Tesla firmasına rakip olması beklenen bu yeni otomobil modeli sonunda karşımızda.

Audi A6 E-Tron Concept görücüye çıktı

Elektrikli araçların revaçta olması Tesla ile başladı. Ancak şimdilerde devasa otomotiv firmaları bile bu sektörde yer almak için çok çaba harcıyor.

AUDİ A6 E-TRON CONCEPT NELER SUNUYOR?

Audi A6 E-Tron Concept modeli dikkat çeken detaylarla karşımıza çıktı. Kısaca, aracın genel tasarımının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemdeki elektrikli araç konseptlerine uygun. Ayrıca tasarım açısından küçük bazı ince detaylar ön plana çıkıyor. Örneğin, düz tasarım yerine kenarlarda hafif bir dalgalı tasarım tercih edilmiş.

Audi-A6-E-Tron-Concept-modeli

Bu aracın en ilginç özelliklerinden birisi de yeni nesil kamera yan aynaları oldu. Bu aynalar en azından aracın tasarımına ciddi bir katkı sunabiliyor. Ayrıca ön farların görüntü yansıtma teknolojisine sahip olması ise hiç beklenmeyen bir şeydi.

Tüm bunlara ek olarak bu araçta 22 inç büyüklüğünde jant yer alıyor. Gümüş renk tonuna sahip olan jantlar aracın havasını önemli ölçüde değiştiriyor. Donanım özelliklerine bakmak gerekirse aracın 470 beygir gücünde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tam şarj ile 700 kilometre yol alabilme imkanına sahip.

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Aktarılanlara göre bu araç, sadece 10 dakika şarj edilmesi halinde 300 kilometreden fazla menzil sunabiliyor.

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