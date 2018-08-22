Audi A7 Sportback çok iddialı

Alman otomotiv devi, geçtiğimiz günlerde tüm Avrupa’da oldukça tutulan Audi A6 Sedan, A6 Avant ve A7 Sportback model serileri için yeni bir motor seçeneği müjdesi verdi. Artık araçlarında kullandığı güç ünitelerinde optimum ekonomi şartı arayan Audi, yeni hibrid dizel motoru 2.0 litrelik 40 TDI motor ile kaputun altında harikalar yaratacak.

Audi A7 Sportback kaputunun altında ilk kez altı silindirden düşük bir motor yatacak!

Audi A6 ve A7 model serilerine eklenen yeni motor seçeneği ile A7’de ilk kez dört silindirli bir motor kullanılacak. 204 beygir güç çıkışına sahip olan direkt enjeksiyonlu 2.0 litrelik TDI motor hafif bir hibrid sistemi ile eşleştirilmiş ve yedi ileri vitesli S tronic otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Ayrıca A6 ve A7 model serileri için eklenen dört silindirli 2.0 litrelik 40 TDI bu motor altı silindirli muadilleri ile aynı performans seviyesine sahip.

40 TDI dizel motora sahip yeni Audi A7 Sportback 0-100 km/s hıza sadece 8.3 saniyede ulaşıyor. Maksimum ise 245 km/s hızı görüyor. Aracın yakıt ekonomisi ve CO2 salınım değerleri ise sırasıyla 60.1 mpg ve 122 g /km. Bu teknik özellikle A6 sedan ve A6 Avant modellerinde de büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Son olarak yeni A6 ve A7 serisi otomobiller için Avrupa genelinde ön siparişler alınmaya başlandı. Teslimatlar ise önümüzdeki birkaç ay içinde yapılmış olur.

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